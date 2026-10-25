Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры

Украина, США и Россия договорились провести в ноябре трехсторонние переговоры по урегулированию военного конфликта.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский.

По его словам, после консультаций в Осло представители США посетили Санкт-Петербург, где получили подтверждение готовности президента России Владимира Путина к переговорам.

Зеленский отметил, что место проведения встречи пока обсуждается. Среди возможных вариантов рассматриваются столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби и европейские страны.

Президент Украины подчеркнул, что Киев настаивает на участии в переговорах европейских партнеров.

Зеленский также заявил о достижении определенного прогресса на дипломатическом направлении и выразил надежду, что предстоящие переговоры принесут результаты.