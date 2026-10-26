https://news.day.az/officialchronicle/1869546.html Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу. Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет обращение. Обращение Президента Ильхама Алиева - Дорогие соотечественники. Уже около месяца как продолжается вторая Карабахская война. Для нашего народа эта война Отечественная.

Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО

Официальная хроника, 26 октября 2026 00:10 (UTC +04:00) 263
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу

26 октября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет обращение.

Обращение Президента Ильхама Алиева

- Дорогие соотечественники.

Уже около месяца как продолжается вторая Карабахская война. Для нашего народа эта война Отечественная. Мы освобождаем земли нашей Родины от оккупантов. За этот период славная Азербайджанская армия освободила от врага многие населенные пункты. Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя. Потому что Нагорный Карабах - исконная, историческая земля Азербайджана. На протяжении веков азербайджанский народ жил, творил, создавал на этих землях. Мы хорошо знаем историю Карабаха и в целях доведения этой истории до мировой общественности в последние годы была проделана большая работа. Потому что в начале 1990-х годов в мире не было особо широкого представления об Азербайджане. Но действующее во многих странах армянское лобби, распространяя ложную информацию об истории региона, а также конфликта, смогло создать в мире, в сознании мировой общественности искаженное представление об этом. Несмотря на то, что были оккупированы наши земли, против нас же применялись санкции, которые остаются в силе и по сей день. На первом этапе нашей независимости Американский конгресс принял санкции против Азербайджана из-за того, что якобы Азербайджан совершает агрессию против Армении, и эти санкции действуют по сей день, только представьте себе. В то время азербайджанская дипломатия не смогла выдвинуть какой-либо аргумент против армянской лжи. В течение последних лет в результате последовательной деятельности мы достаточно проинформировали мировую общественность об истории Карабаха, истории конфликта. Вся эта проделанная работа вот сегодня помогает нам, потому что в мире сложилось более объективное мнение, представление об этом вопросе. Именно в результате наших неустанных усилий мы смогли добиться этого. Когда я говорю, что мы восстанавливаем историческую справедливость, я полностью прав. На Мюнхенской конференции по безопасности я доказал всему миру в ходе живой дискуссии, что это наши исторические земли. Я проинформировал их о Кюрекчайском мирном договоре, подписанном в начале XX века. В мире, вообще, в широком общественном мнении об этом договоре не было никакой информации. К сожалению, даже в Азербайджане не было подробной информации об этом договоре. Кюрекчайский мирный договор был подписан ханом Карабаха и Шуши Ибрагимхалилом с одной и генералом царской России с другой стороны. Этот договор есть в интернете, каждый может найти его и ознакомиться. Уверен, что после этих моих слов международная аудитория, которая с интересом следит за нынешней ситуацией на поле боя, зайдет на сайты и увидит, что в этом договоре нет ни слова об армянском народе. Потому что армянского народа тогда там не было. Армянский народ был заселен на наши исконные земли после Кюрекчайского, Гюлистанского, Туркменчайского мирных договоров. Они были целенаправленно переселены в один из самых живописных уголков нашей страны Карабах, были созданы условия для них. Цель была ясна - изменить религиозный состав на новых землях империи, прогнать, изгнать мусульман с земли их отцов и дедов и создать новую реальность. Цель заключалась в этом, и, к сожалению, они добились ее. После этого армянское население начали в массовой форме переселять из соседних стран, они были заселены в Нагорно-Карабахском регионе, на исконных землях азербайджанцев и, демонстрируя присущий им характер, они постепенно начали присваивать наши земли. В начале XX века, после большевистской революции, возникла большая угроза в связи с возможной передачей большевистским правительством Нагорного Карабаха Армении. Есть протоколы Кавказского бюро от июля 1921 года. Достаточно посмотреть эти протоколы Кавказского бюро, чтобы убедиться, что такая угроза была. Но считаю, что в результате усилий Наримана Нариманова и других лиц, верно оценивающих реальность, они не смогли этого добиться. В протоколах Кавказского бюро указывается, что Нагорный Карабах оставляется в составе Азербайджана. На протяжении всех этих лет армянские псевдоученые, покровительствующие армянам круги пытались доказать, что Сталин отделил Карабах от Армении и передал его Азербайджану. Ложь! Откройте и посмотрите протокол Кавказского бюро, там говорится, что Нагорный Карабах оставить в составе Азербайджана! Это в очередной раз доказывает, что это наши земли. К сожалению, после этого была создана Нагорно-Карабахская Автономная Область, этому региону присвоили особый статус. Но должен так же сказать, что это была не республика, а область. То есть, механизм самоуправления там был более низкого уровня. Сегодня достаточно взглянуть на историю, чтобы каждый увидел, что проживающие там армяне обладали большими правами, возможностями.

В период Советского союза, за несколько лет до начала конфликта, широкий размах приобрели сепаратистские веяния. Хотя никакого повода для этого не было. В бюро, которое являлось руководящим органом Нагорно-Карабахской Автономной Области, было 9 членов. 8 из них были армяне, 1 - азербайджанец, и тот первый секретарь Комитета Коммунистической партии Шушинского района. Первым секретарем Нагорного Карабаха, главой правительства, руководителем парламента были армяне. Чего они еще хотели? Сколько инвестиций было вложено Азербайджаном в этот регион, в 70-х годах была проведена железная дорога, построены Серсенгское водохранилище, Мадагизское - сейчас я восстановил его название - Суговушанское водохранилище. Все это было сделано за счет инвестиций из государственного бюджета Азербайджанской Республики. Но они проявили неблагодарность, воспользовались ситуацией, нахождением у власти в Москве антиазербайджанского руководства, после чего начали поднимать голову сепаратистские настроения. Что они сделали до этого? До этого они вели подготовительные работы, главной целью которых был Гейдар Алиев. Потому что они хорошо понимали, что Гейдар Алиев, его высокий авторитет в советском руководстве ставили крест на их планах. Поэтому из Армении, других мест и, к сожалению, национальные предатели из Азербайджана в массовом порядке отправляли в Москву анонимные письма. Была начата намеренная клеветническая кампания, чтобы устранить фактор Гейдара Алиева. После того, как Гейдар Алиев ушел со всех своих постов, не прошло и двух недель, как армянские сепаратисты подняли вопрос отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана и его передачи Армении. И с этого дня начались беды нашего народа. После этого в Нагорном Карабахе незаконно был создан комитет особого управления, руководителем которого был назначен ярый проармянски настроенный человек и фактически создана основа для отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Тогдашнее руководство Азербайджана, к сожалению, просто наблюдало за всеми этими тревожными событиями. Оно не смогло подать голос, не проявило мужества, просто, опустив голову, выполняло то, что скажут из Москвы. Потому что у руководящих в то время Азербайджаном людей не было ни грамма азербайджанской крови. Хоть они и считались азербайджанцами, у них не было ни грамма национального духа, они были космополитами, даже толком говорить на азербайджанском языке не умели. Это и есть история Нагорного Карабаха. И после этого против Азербайджана начались широкомасштабные военные операции, наши земли попали под оккупацию. Потеря в мае 1992 года Шуши и Лачина, оккупация в апреле 1993 года Кяльбаджара географически связала Карабах и Армению. Хотя такой связи ранее не было. У Нагорно-Карабахской Автономной Области не было границы с Республикой Армения.

Вот эти трагические события словно создавали новую реальность. Затем этот вопрос взяли на себя международные посредники, в 1992 году была создана Минская группа. Деятельность Минской группы на виду. Спустя определенное время страны-сопредседатели Минской группы сосредоточили в своих руках все полномочия, фактически монополизировали вопрос, фактически Минская группа как группа попала в парализованное состояние, и три страны начали заниматься этим вопросом. Но был ли от этого результат? Не был. Для нас не был, для Армении был. Армения хотела именно этого результата, чтобы переговоры велись вечно, чтобы всегда обманывали нас, чтобы этот вопрос был заморожен, чтобы наша земля навечно осталась в неволе, чтобы наша земля навсегда осталась под оккупацией. В чем же заключается деятельность Минской группы? Смогла ли она оказать давление на оккупанта? Нет! Хотела ли оказать давление? Нет! Я неоднократно поднимал перед ними вопрос: если вы хотите увидеть решение вопроса, примените санкции к Армении. Это в ваших руках. Вы - постоянные члены Совета Безопасности ООН, можете решить любой вопрос. В частности, официальные лица этих стран заявляют, что в этом вопросе их мнения совпадают. Это тоже интересный вопрос. Как так получается, что во всем остальном - по ядерной проблеме, ситуации на Ближнем Востоке, ситуации в Азии, ситуации в Европе - их интересы прямо противоположны. В каких еще вопросах их интересы совпадают? Ни в каком вопросе. Только в нагорно-карабахском вопросе. Почему? Все понимают. Потому что, конечно, эта замороженная ситуация среди этих стран устраивала всех кроме нас, и в первую очередь - Армению.

Армения проводит незаконное заселение на этих землях. Кто-нибудь говорит хоть слово? Нет! Это преступление, международное преступление противоречит Женевским конвенциям. Кто-нибудь говорит им, почему вы проводите незаконное заселение? Еще и демонстрируешь это. Из арабских стран перебрасываешь, размещаешь армян, в том числе в Шуше. Никто ни слова не говорит. Что это значит? Это значит продолжай, перебрасывай, заселяй сколько хочешь, арменизируй эти земли, стирай культурное наследие Азербайджана. Таков был месседж. Может у этих трех стран нет возможности указать агрессору на свое место? Не хотели. Эта реальность их устраивала.

Поэтому нельзя иначе оценивать деятельность Минской группы. Как будто нас толкали к смирению с этой ситуацией, мол, появились новые реалии, и вы должны считаться с ними. Мы создали новую реальность. Теперь каждый должен считаться с новой реальностью. Но что мы видим? Посмотрите, что происходит, когда мы начали освобождать наши земли от оккупантов. Какое сильное давление на Азербайджан оказывается со всех сторон. Засуетились. А что случилось? Двадцать восемь лет тянули это вопрос, как будто решали. Приезжали, уезжали, там встреча, тут переговоры. Мы сыты этими переговорами. Сколько можно вести переговоры с этим врагом? К тому же враг входит в раж, наглеет и нам говорят, нет, только мирным путем, военного варианта нет. Кто говорит, что нет? Разве сейчас не военный вариант вопроса? Что мы делаем? Мы в одиночку выполняем резолюции Совета Безопасности ООН. Хотя это обязанность Совета Безопасности ООН. Мы исполняем в одиночку. Мы создали новую реальность. Считайтесь! Но что мы видим? Там встреча, тут встреча, что с прекращением огня, кто нарушил прекращение огня. Значит вся их деятельность сейчас направлена на спасение Армении. Агрессора, совершившего Ходжалинский геноцид, атаковавшего Гянджу баллистическими ракетами с территории Армении. Вот эта деятельность.

Что касается режима прекращения огня, то в первый раз прекращение огня вступило в силу 10 октября. Моя позиция заключалась в том, что это должно носить гуманитарный характер, и мы согласились на это, чтобы обменять тела погибших, заложников, пленных. Однако менее чем через день Армения грубо, к тому же коварным образом нарушила режим прекращения огня и ночью разбомбила Гянджу. Затем, 17 октября, было объявлено новое прекращение огня. И снова, спустя две минуты, Армения его нарушила. Сегодня утром в 8 часов поступило новое предложение. Но в 9 часов утра я поинтересовался, спустя несколько минут Армения нарушила режим прекращения огня, и вновь был обстрелян Тертерский район. Однако я опять дал указание Азербайджанской армии проявлять пока сдержанность, не поддаваться на провокации. Моя позиция известна моему народу. Этот вопрос должен найти решение либо военным путем, либо мирным путем. Я предложил, если вы хотите мирного решения, что ж, мы остановимся. Но нам немедленно должны сказать, что Армения уходит с наших земель. Должен быть дан график - через сколько дней они должны покинуть этот район, через сколько дней они должны покинуть следующий район, через сколько дней они должны покинуть другой район. Должен быть предоставлен график. Предоставила ли Армения этот график? Не предоставила. В таком случае, если прекращение огня будет продолжаться и вновь вопрос останется замороженным, то это не может нас устроить. Это первое.

Во-вторых, у нас есть точная информация о том, что Армения на поле боя уже встала на колени перед нами и просто хочет, воспользовавшись прекращением огня, снова мобилизовать свои силы, хочет снова вооружиться и проводить новую политику агрессии против нас. Такая информация есть и, к сожалению, за последний месяц в Армению в массовом порядке поставляется оружие, различные виды оружия. У нас есть все списки. Некоторые из них опубликованы в нашей печати. Есть целый список, когда, какой самолет прилетел, куда прилетел, что привез, как выгрузился, куда отправлено? Хорошо, почему желающий прекращения огня отправляет оружие в Армению? Ведь Армения встала на колени, мы уже ударили по ее голове так, что она не может опомниться. Премьер-министр Армении, который танцевал в пьяном состоянии на Джыдырдюзю, вел себя как великий полководец, теперь падает к ногам каждого и просит о помощи, умоляет о содействии, унижает себя, унижает свой народ. Что ж, не давайте оружия и мы закончим. Не давайте. Кто нам дает? Никто не дает. Не давайте. Если вы хотите, чтобы закончилось, не давайте оружия. Через два дня придет как миленький. С одной стороны, говорится о прекращении огня, с другой - им посылается оружие. Что это такое? Мы будем молчать об этом?

Азербайджанский народ должен все знать. Я как Президент на протяжении 17 лет всегда говорил правду азербайджанскому народу, всегда. Я регулярно давал отчет перед народом по всем вопросам. И сегодня информирую, может это не полная информация. Потому что есть определенные дипломатические правила. Однако то, что можно сказать, я говорю и азербайджанскому народу, и всему миру. Если вы хотите спасти Армению, скажите, чтобы она покинула нашу землю, немедленно убралась прочь! Пусть этот шут, в пьяном состоянии плясавший в Шуше, на Джыдырдюзю, заявит, что выходит. Звоня каждый день по пять-шесть раз мировым лидерам, вопрос не решит. Наша позиция остается неизменной, и мы защищаем правду, справедливость.

Хочу затронуть еще один вопрос. Правовая база для урегулирования конфликта достаточно широка. Мы расширили эту базу. Сегодня существуют не только резолюции Совета Безопасности ООН, но и другие документы. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, другие организации. В документе, парафированном Европейским Союзом, есть особое положение о суверенитете нашей страны, нерушимости наших границ и территориальной целостности. То есть это правовая база, которая позволяет нам сегодня преподать урок врагу на поле боя, прогнать их, убрать прочь с наших земель. Но посмотрите, что происходит в последнее время? Страны-сопредседатели Минской группы созывают заседание Совета Безопасности ООН. Один раз они это уже делали. Видимо, принятый там документ их не удовлетворил. И в этот раз несколько дней назад, мы узнали, услышали о появлении нового документа. Мы немедленно приступили к действиям и не допустили принятия этого документа. Несмотря на то, что три страны-сопредседателя оказывали большое давление на других членов Совета Безопасности ООН.

Какова была цель этого? Цель предельно ясна, чтобы принятые в 1993 году резолюции, требующие вывода ВС Армении с наших земель, остались в тени, были оставлены позади, чтобы они либо потеряли силу, либо значение. Вот в чем заключалась цель. Насколько это справедливо? Мы вновь увидели попытки оказания поддержки оккупанту. Что же в результате? Не прошло. Каким образом? Страны-члены Движения неприсоединения как мужчины не допустили этого, оказали нам поддержку, спасибо им. И это несмотря на то, что на них оказывалось давление, может быть даже угрожали. Но они как мужчины постояли за нас так же, как и мы за ними. Это показывает, что ничего не получится. Мой дорогой брат, президент Турецкой Республики неоднократно говорил, что мир больше, чем цифра пять. И он абсолютно прав. Вот это голосование доказало это. Объединились, в очередной раз выдвинули отвечающий интересам Армении документ, но не получилось. Потому что восторжествовала справедливость. Как бы они не старались, справедливость восторжествовала. Справедливость и международное право на нашей стороне. Поэтому мы продолжим идти своим путем. Если они хотят прекращения огня, то пусть скажут государству-оккупанту, чтобы оно ушло прочь, покинуло наши земли. Иначе мы пойдем до конца, до последнего. И впредь будем гнать врага, как уже это делаем, как он уже бежит от нас и будет бежать. Потому что мы правы и мы сильны.

Я говорил на протяжении последних нескольких лет, мир уже не прежний. Фактор силы выходит на передний план и сделали это не мы. Посмотрите, считаются ли сегодня большие государства с международным правом? Нет. Считаются ли они с Советом Безопасности ООН? Нет. Все делают, что хотят на своих местах, на своей стороне, один вошел туда, другой - сюда, третий делит какие-то территории. Нет и следа от международного права. Так почему же мы должны защищать это? Хотя, мы защищаем, не предпринимаем каких-либо шагов вне закона. Мы не входим на территорию Армении, восстанавливаем признанные международным сообществом территории. Если постоянные члены Совета Безопасности ООН, сопредседатели Минской группы не смогли сделать этого, то пусть отойдут в сторону, не мешают. В отличие от Армении мы ни у кого не просим помощи. Пусть не мешают и не испытывают терпение азербайджанского народа. Завтра это война закончится, мы добьемся своего. А какими же будут наши отношения? Забудет ли азербайджанский народ эту несправедливость? Не забудет. Пусть подумают об этом. Сегодня Азербайджан не то государство, с интересами которого кто-то может не считаться. Нет. Наступит день, когда они придут с просьбами, предложениями, в том числе о сотрудничестве. Как же будут смотреть нам в лицо? Сегодня они мобилизовали все силы против нас. Я терпел это на протяжении месяца, целого месяца. Молчал об этом, но мы сыты по горло. Это во-первых.

Во-вторых, посредник должен быть нейтральным. Если он не беспристрастен, то пусть отзовет свою кандидатуру. Если посредник не нейтрален, то он не может быть посредником. Теперь страны-посредники должны придумать для себя новые функции, чем они будут заниматься? Сегодня они уже не могут говорить об освобождении пяти районов, где эти пять районов, 4 из них уже у нас. Этот вопрос уже в прошлом, все, закончился. Мы сами взяли их - Физули, Зангилан, Джебраил, Губадлы. Большая часть этих районов у нас. Часть бывшего Гадрутского - нынешнего Ходжавендского района у нас. Поэтому пусть подумают.

Мы не против переговоров. По итогам прошедших вчера в США переговоров было принято решение о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве через несколько дней. Я не против, пусть встречаются. За эти 28 лет было столько бесполезных встреч, одной больше, одной меньше, разницы нет. Я не хочу сказать, что рассматриваю эту встречу как бесполезную. Нет. Мы хотим, чтобы в этом был смысл. И этот смысл должен ускорить урегулирование конфликта. Покровители Армении, обращаюсь к вам: если вы хотите спасти это фальшивое государство, скажите, чтобы оно вышло. Одного вашего слова достаточно, чтобы она вышла оттуда, одного слова. Если Армении не будет оказываться финансовая, экономическая, военная, политическая поддержка, сможет ли она устоять на ногах? Нет. Сейчас я предоставлю азербайджанскому народу некоторые данные о количестве уничтоженной нами их техники. Каждый может посчитать, зайти в интернет, посмотреть стоимость этой техники и задать вопрос. Откуда такие деньги у бедной, нищей страны? Откуда эти деньги у страны, которая погрязла в проблемах? Сколько мы уже уничтожили техники, а они еще привозят. Ничего, пусть везут, им виднее.

На данном этапе наша позиция заключается в этом, и мы готовы решить этот вопрос военно-политическим путем. Но пусть он решится. Сказано режим прекращения огня, ничего, пусть будет. Армения нарушила его, мы фиксируем каждое нарушение, каждое. Я дал поручение, фиксируется каждое нарушение, они сразу же отправляются представителю ОБСЕ и другим заинтересованным в прекращении огня странам, чтобы они посмотрели, сколько раз армяне нарушили его. У нас есть все данные. Военно-политическое решение должно реализовать вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Что же касается будущего армян, переселенных на наши исконные земли 200 лет назад, я говорил, что и они являются нашими гражданами. Они также должны избавиться от этой хунты. Если они не могут спастись сами, мы им поможем. Новое правительство Армении в лице Пашиняна разве не говорило, что управляющие Арменией лица являются преступниками? Об этом же говорил и я. Что же получается, если те, кто управляли страной до Пашиняна на протяжении 20 лет являются преступниками, то, что тогда из себя представляет эта страна? Это страна-преступница. Они - два экс-президента также возглавляли хунту в Карабахе, а затем руководили Арменией. В отношении обоих возбуждено уголовное дело. Они преступники, которые пили кровь проживающих в Карабахе армян. Откуда у них столько имущества, богатства, состояния? Откуда? Они получили все это, выпивая кровь армянского народа. Еще раз повторяю, проживающие в Нагорном Карабахе люди являются нашими гражданами. Азербайджанский народ толерантный. Эти люди не виноваты. Кто виноват, тот отвечает, и я говорил, что кровь азербайджанского народа не останется и не остается неотомщенной. Совершившие Ходжалинский геноцид преступники уже уничтожены в ходе боев, которые длятся на протяжении месяца. Справедливость восторжествовала. Поэтому хочу вновь выразить свою позицию, мы обязательно вернемся на эти земли военно-политическим путем. Военный этап может завершиться сегодня. Мы решим вопрос политическим путем. Азербайджанцы возвращаются в Шушу, азербайджанцы возвращаются в Ханкенди. Возвращаются во все другие места, где мы раньше жили. Создаются условия для армянского населения, мы должны постепенно научиться жить совместно, и они, и мы. Я вижу вопрос так и мой этот подход основывается как на нормах морали, так и на нормах международного права. Армения же хочет прогнать нас оттуда, а затем совершить этническую чистку, арменизировать наши памятники, заселить туда приезжих из-за рубежа армян. Пашинян, так ты же хотел построить дорогу в Джебраил? Ну и что? Где эта дорога? Ты же хотел построить здание парламента в Шуше? Ну и что? Все это полетело к черту.

Еще раз хочу сказать, что никакая сила не может сбить нас с пути. Успехи на поле боя создали новую реальность за столом переговоров.

Теперь хочу сообщить моему дорогому народу некоторую информацию. Представляю список части уничтоженной и взятой с 27 сентября по сей день в качестве военных трофеев техники Армении. Таким образом, уничтожены 252 танка, 53 танка взяты в качестве трофея, в общей сложности Армения лишилась 305 танков. Но у них все еще есть танки. Посмотрите сколько у них было танков. Уничтожены 50 боевых машин пехоты, 29 взяты в качестве трофея - всего 79 единиц. Уничтожена 251 пушка различного калибра, 24 взяты в качестве трофея, всего 275 единиц. Уничтожен 61 миномет, 45 взяты в качестве трофея, всего 106 единиц. Уничтожены 53 противотанковых средства. Уничтожены 82 установки "Град". Уничтожены две единицы Реактивной системы залпового огня"Ураган". Уничтожена одна единица "ТОС". Уничтожены 4 зенитно-ракетных комплекса "ТОР", около 40 установок "ОСА", 4 комплекса "КУБ", 1 "КРУГ", 2 "С-125". "С-300" - один из самых дорогих установок, уничтожены 6 пусковых установок "С-300". Одна станция обнаружения, один локатор. Цена известна. Каждый может посчитать. Уничтожены два оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус", уничтожена одна "Точка-У". Грузовые автомобили ¬ - 231 грузовик уничтожен, 20 из них с боеприпасами. 173 грузовика взяты в качестве военного трофея. В целом мы лишили врага 404 грузовиков.

Теперь еще раз задаю вопрос. Я каждый раз задаю и буду задавать этот вопрос. Буду задавать, пока не будет ответа. Откуда эти деньги, откуда? Пусть наблюдатели, посредники, политологи, проармянски настроенные скажут, откуда поступают? У нас есть деньги, все прозрачно. Азербайджанский народ знает, сколько у нас денег, мир знает, все знают. Покупаем на свои деньги. Ни от кого не зависим. Откуда эта находящаяся в долгах, обанкротившаяся страна закупила это? Внешний долг Армении составляет около 8 млрд долларов. Валютные резервы составляют 1,5 млрд долларов. К тому же это не свободные средства, это банковские резервы. Они не могут их использовать. Если они им воспользуются, то их так называемая валюта полетит кувырком. Кто дал тебе столько оружия? Почему никто не спрашивает? В течение этого месяца, можно сказать, я каждый день даю интервью. Меня спрашивают, что у вас делают турецкие F-16? Я устал отвечать. Откройте, у вас есть спутник, разве вы не видите, что они делают? Идите и посмотрите, что делают F-16, находятся в воздухе, на земле? Все знают, что они на земле. Они прибыли для учений и остались, когда началась война. Наши турецкие братья оставили их, чтобы оказать нам моральную поддержку. И еще, если на нас будет оказана агрессия извне, то они увидят эти F-16. Хорошо, там, в аэропорту, осталось всего 5-6 самолетов. Каждый раз спрашивают об этом. Хорошо, я отвечаю на эти вопросы. Но спросите и у Армении, и у тех, кто дает им оружие. Задайте эти вопросы, зачем даете оружие? Ты заплатил? Знают ли граждане стран, производящих это оружие, сколько их товара пропало за месяц? Сколько их оружия мы уничтожили? Ни один журналист не задает мне этот вопрос. Разве это не интересно? Это интересно. Ничего. Мы уже привыкли к тому, что все эти годы в отношении Азербайджана не прекращались клевета, ложь, вымыслы. Теперь и зарубежная печать, и азербайджанский народ видят, что я отвечаю на все эти вопросы и отвечаю как надо. И не опускаюсь до их уровня. Никогда. Отвечаю как надо, и они молчат. Потому что они не могут ответить. Я говорю, иди посмотри в зеркало, ты пришел сюда обвинять нас? Не вопрос задает. Он будто прокурор, обвиняет нас. Кто ты такой? Я очень уважаю журналистов. Поэтому они пользуются этим. Я говорю с ними в спокойной манере. Но они знают, что я могу говорить с ними в любой форме. Вот это реальность. Эта реальность против нас. Но мы изменили реальность. Эти новые списки еще раз показывают, что мы изменили реальность.

Сейчас я с большим удовлетворением и гордостью доведу до сведения моего народа список, которого с нетерпением ждет азербайджанский народ.

Таким образом, сообщаю родному народу список освобожденных вчера населенных пунктов. Освобожденные в Зангиланском районе села: Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд. Освобожденные села Джебраильского района: Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр. Освобожденные вчера населенные пункты Губадлинского района: Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город Губадлы!

Вчера я уже сообщил азербайджанскому народу эту радостную новость. Еще раз хочу передать эту радостную новость всему азербайджанскому народу. Для меня большая честь доносить радостные новости до жителей Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов, проживавших в этих селах. Правда, от этих сел ничего не осталось. Ничего, мы восстановим. И у азербайджанского народа, и у государства хватит сил на это. Лишь бы освободились наши земли. Лишь бы наш флаг был поднят на всех освобожденных землях. Мы освобождаем эти земли за счет жизни и крови наших солдат и офицеров. Мы утвердили себя как на поле боя, так и на политической плоскости, утвердили себя в мире. Мы утвердили азербайджанский народ как гордый народ, как отважный народ, как непобедимый народ. Никакое давление не может повлиять на нас. Никакая угроза не сможет свернуть нас с пути. Потому что мы на справедливом пути, мы едины как кулак. Это единство - вечно и будет вечным!

Дорогие соотечественники, я еще в первые дни войны обещал вам, что мы прогоним врага с наших земель, до конца прогоним. Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!

  • Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу
  • Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу
  • Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу
  • Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу
  • Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу
  • Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу
  • Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу
  • Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу
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Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 236
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 265
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 281
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 305
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 301
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 387
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 427
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 1 659
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 519
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 470
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 598
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 466
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 497
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 449
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 527
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 5 257
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 558
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 550
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 4 340
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 622
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 502
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 566
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 25 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 525
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 18:38 (UTC+04), В мире 626
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 25 октября 18:17 (UTC+04), Это интересно 514
Раскрыты тормозящие Windows настройки 25 октября 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 540
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 25 октября 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 624
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 25 октября 17:44 (UTC+04), Спорт 5 484
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 25 октября 17:29 (UTC+04), Спорт 567
Землетрясение в Китае 25 октября 17:14 (UTC+04), В мире 665
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 25 октября 17:00 (UTC+04), В мире 635
В США запускают необычные рейсы 25 октября 16:46 (UTC+04), Туризм 583
Xalidə Gözəl vəfat etdi 25 октября 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 648
К сведению водителей - Завтра... 25 октября 16:29 (UTC+04), Общество 769
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 16:14 (UTC+04), Культура 585
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 25 октября 16:00 (UTC+04), Спорт 537
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 25 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 654
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 25 октября 15:46 (UTC+04), Это интересно 605
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 25 октября 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 323
Названа причина появления «мусора» в Windows 25 октября 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 606
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 25 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 692
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 25 октября 15:13 (UTC+04), Общество 5 603
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 25 октября 15:05 (UTC+04), В мире 6 708
К сведению отправляющихся на Бали 25 октября 14:54 (UTC+04), В мире 751
Иран готовит покушения на американских дипломатов 25 октября 14:41 (UTC+04), В мире 6 607
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 25 октября 14:33 (UTC+04), Культура 623
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 25 октября 14:21 (UTC+04), В мире 725
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 25 октября 14:15 (UTC+04), Спорт 5 748
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 25 октября 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 627
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 25 октября 14:04 (UTC+04), В мире 721
Смертельное ДТП в Товузе 25 октября 13:46 (UTC+04), Общество 606
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 25 октября 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 690
В Италии задержали сотни человек во время протестов 25 октября 13:32 (UTC+04), В мире 707
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 25 октября 13:20 (UTC+04), Общество 2 187
Один вид смартфонов станет популярным 25 октября 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 584
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 13:00 (UTC+04), В мире 722
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - ФОТО 25 октября 12:46 (UTC+04), Общество 7 635
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 25 октября 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 857
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 25 октября 12:32 (UTC+04), Культура 572
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 25 октября 12:18 (UTC+04), Общество 630
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 25 октября 12:09 (UTC+04), В мире 706
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 25 октября 12:00 (UTC+04), Общество 678
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 25 октября 11:49 (UTC+04), Спорт 579
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 25 октября 11:37 (UTC+04), В мире 758
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 25 октября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 142
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 25 октября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 702
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 25 октября 11:17 (UTC+04), В мире 743
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 11:06 (UTC+04), Спорт 4 703
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 25 октября 10:53 (UTC+04), В мире 764
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 25 октября 10:42 (UTC+04), Культура 1 220
Маск заявил о кровожадности европейцев 25 октября 10:28 (UTC+04), В мире 762
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 25 октября 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 709
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 25 октября 10:17 (UTC+04), Спорт 586
В Болгарии выбирают президента 25 октября 10:12 (UTC+04), В мире 714
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 25 октября 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 730
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 25 октября 10:02 (UTC+04), В мире 831
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 25 октября 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 745
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 25 октября 09:50 (UTC+04), Экономика 6 863
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 25 октября 09:39 (UTC+04), В мире 806
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 25 октября 09:27 (UTC+04), В мире 6 222
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 25 октября 09:14 (UTC+04), Спорт 567
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 25 октября 09:01 (UTC+04), В мире 798
Названы первые признаки проблем с легкими 25 октября 08:55 (UTC+04), Медицина 620
Названы способы продлить жизнь ноутбука 25 октября 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 585
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 25 октября 08:15 (UTC+04), Общество 876
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 25 октября 08:00 (UTC+04), Экономика 5 921
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 25 октября 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 25 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 230
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 06:28 (UTC+04), Общество 688
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 25 октября 04:22 (UTC+04), В мире 957
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 25 октября 03:10 (UTC+04), Общество 687
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 25 октября 02:20 (UTC+04), Это интересно 899
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 25 октября 01:40 (UTC+04), Общество 871
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 25 октября 01:33 (UTC+04), Общество 6 751
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 25 октября 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 703
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 25 октября 00:59 (UTC+04), Спорт 708
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 25 октября 00:35 (UTC+04), Спорт 8 246
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 25 октября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 191
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 862
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 25 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 741
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 098
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 669
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 708
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 691
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 748
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 6 224
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 6 061
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 875
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 128
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 713
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 1 094
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 555
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 26 695
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 900
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 835
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 101
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 4 420
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 1 131
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 794
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 4 099
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 141
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 255
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 1 193
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 735
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 1 092
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 874
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 1 071
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 807
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 758
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 091
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 744
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 178
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 322
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 347
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 1 124
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 720
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 8 782
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 102
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 1 210
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 24 октября 15:29 (UTC+04), В мире 1 275
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 24 октября 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 118
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 24 октября 15:12 (UTC+04), Спорт 800
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 24 октября 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 145
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 24 октября 14:59 (UTC+04), Общество 793
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 24 октября 14:44 (UTC+04), Культура 669
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 24 октября 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 108
В Китае нашли необычное существо без глаз 24 октября 14:29 (UTC+04), Это интересно 758
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 24 октября 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 070
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 24 октября 14:15 (UTC+04), В мире 1 091
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 24 октября 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 092
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 24 октября 14:00 (UTC+04), Политика 7 044
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 24 октября 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 073
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 24 октября 13:39 (UTC+04), Общество 1 329
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 13:30 (UTC+04), Общество 6 509
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 24 октября 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 092
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 24 октября 13:18 (UTC+04), Общество 2 128
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 24 октября 13:12 (UTC+04), Общество 763
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 24 октября 13:00 (UTC+04), Политика 6 367
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 24 октября 12:58 (UTC+04), Общество 936
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 24 октября 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 1 125
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 24 октября 12:48 (UTC+04), В мире 1 129
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 24 октября 12:35 (UTC+04), В мире 1 127
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 24 октября 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 062
Азербайджан превратил свое географическое положение в инструмент международного влияния - колумбийское издание 24 октября 12:22 (UTC+04), Политика 1 411
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 24 октября 12:10 (UTC+04), Политика 1 190
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 12:06 (UTC+04), Общество 723
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 24 октября 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 817
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 24 октября 11:45 (UTC+04), В мире 6 903
В Баку произошла массовая драка 24 октября 11:37 (UTC+04), Общество 1 065
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 24 октября 11:30 (UTC+04), В мире 1 339
Дорожная полиция обратилась к водителям 24 октября 11:16 (UTC+04), Общество 707
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 24 октября 11:05 (UTC+04), Спорт 1 689
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 24 октября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 149
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 24 октября 10:52 (UTC+04), Экономика 1 193
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 24 октября 10:40 (UTC+04), Политика 1 131
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 24 октября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 099
Азербайджанская нефть выросла в цене 24 октября 10:32 (UTC+04), Экономика 1 432
Предупреждение для водителей - 24 октября... 24 октября 10:26 (UTC+04), Общество 798
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