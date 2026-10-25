США и Канада активизировали торговые переговоры

Вашингтон и Оттава активно ведут торговые переговоры и могут вскоре заключить сделку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Переговоры активизировались и набирают обороты. Министр [торговли США Говард] Латник на протяжении всей недели вел переговоры с канадскими коллегами. Думаю, они очень близки к заключению сделки", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп 23 октября изложил версию, согласно которой Канада напряженно работает над заключением торговой сделки. Вместе с тем премьер-министр Канады Марк Карни заверил, что Оттава не спешит заключать с Вашингтоном новую сделку, чтобы добиться снижения импортных пошлин, введенных американской стороной.

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир в августе заявил, что Оттава отказалась от выгодной, по мнению Вашингтона, двусторонней торговой сделки. В связи с этим 22 августа вступили в силу американские 50-процентные импортные пошлины на определенные категории канадских товаров. Карни тогда подтвердил, что принял решение приостановить торговые переговоры с США, и заявил, что Оттава введет ответные пошлины против Вашингтона. Затем Трамп объявил, что США планируют ввести с 1 января 2027 года 50-процентные пошлины на канадские автомобили, автозапчасти и сталь. 8 сентября вступили в силу ответные пошлины Оттавы на американскую продукцию.