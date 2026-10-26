https://news.day.az/world/1869587.html Демократы готовят расследование по делу Эпштейна Демократы в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября намерены расследовать публикацию американской администрацией документов по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Демократы готовят расследование по делу Эпштейна

В мире, 26 октября 2026 00:38 (UTC +04:00) 388
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна

Демократы в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября намерены расследовать публикацию американской администрацией документов по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается, демократы убеждены, что администрация президента США Дональда Трампа сделала недостаточно и провалила обещанную американским гражданам публикацию документов по этому делу. "Расследование по делу Эпштейна будет одним из наших главных приоритетов. Страна хочет раскрытия информации, хочет публикации документов и справедливости для жертв", - сказал агентству член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Роберт Гарсия.

Конгрессмен допустил вызов в Конгресс для дачи показаний представителей крупных банков, связанных с финансовыми операциями Эпштейна. Любое расследование законодателей, вероятно, будет иметь последствия, выходящие далеко за пределы Вашингтона, и в американских деловых кругах уже готовятся к волне расследований демократов, констатирует Bloomberg.

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