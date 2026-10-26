Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО

Александр Вучич признал поражение на внеочередных парламентских выборах в Сербии.

Как передает Day.Az, на митинге перед сторонниками Вучич заявил, что пришло время признать победу "Студенческого списка" - главной оппозиционной силы страны.

Таким образом, десятилетнее правление Вучича завершилось.

В Сербии с 2024 года протестуют студенты. Одно из главных их требований - отставка Вучича. Недавно Вучич действительно ушел в отставку с поста президента Сербии, но только для того, чтобы возглавить партийный список на парламентских выборах, и стать премьер-министром в случае победы.