https://news.day.az/world/1869589.html Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО Александр Вучич признал поражение на внеочередных парламентских выборах в Сербии. Как передает Day.Az, на митинге перед сторонниками Вучич заявил, что пришло время признать победу "Студенческого списка" - главной оппозиционной силы страны. Таким образом, десятилетнее правление Вучича завершилось. В Сербии с 2024 года протестуют студенты.
Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО
Александр Вучич признал поражение на внеочередных парламентских выборах в Сербии.
Как передает Day.Az, на митинге перед сторонниками Вучич заявил, что пришло время признать победу "Студенческого списка" - главной оппозиционной силы страны.
Таким образом, десятилетнее правление Вучича завершилось.
В Сербии с 2024 года протестуют студенты. Одно из главных их требований - отставка Вучича. Недавно Вучич действительно ушел в отставку с поста президента Сербии, но только для того, чтобы возглавить партийный список на парламентских выборах, и стать премьер-министром в случае победы.
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