На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО

Трёхдневный Фестиваль оливок, проходивший в Приморском национальном парке, завершился 25 октября.

Как передает Day.Az, последний день фестиваля также запомнился презентацией местной продукции, музыкальной и развлекательной программой.

На мероприятии, приуроченном к сезону сбора оливок, были представлены оливки и продукция из них от различных производителей. В павильонах, установленных на бульваре, посетители могли ознакомиться с ассортиментом продукции, пообщаться напрямую с производителями и совершить покупки.

Основными целями фестиваля стали популяризация традиций выращивания оливок в Азербайджане, продвижение и поддержка местных производителей, а также содействие формированию национального бренда в этой сфере.

В течение трёх дней музыкальная и развлекательная программа фестиваля также вызывала большой интерес у посетителей.

На вечернем концерте в рамках фестиваля Азад Шабанов и Замиг Гусейнов исполнили полюбившиеся слушателям песни. Выступление народной артистки Айгюн Кязимовой завершило музыкальную программу фестиваля.

Несмотря на дождливую погоду, жители города и гости столицы продолжали приходить на фестиваль и в последний день. Посетители смотрели концерты, танцевали под музыку и проводили время в кругу семьи и друзей.

Отметим, что Фестиваль оливок был организован при поддержке Государственного агентства по туризму и Управления Приморского бульвара, при спонсорской поддержке производителей оливковой продукции "Absheron Olive Gardens" и "Olivea".