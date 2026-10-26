https://news.day.az/society/1869610.html На этой улице ограничено движение транспорта В Сабунчинском районе ремонтируют улицу Йени Рамана. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА). В связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня движение транспортных средств по улице будет полностью ограничено.
На этой улице ограничено движение транспорта
В Сабунчинском районе ремонтируют улицу Йени Рамана.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
В связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня движение транспортных средств по улице будет полностью ограничено.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре