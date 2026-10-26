https://news.day.az/society/1869610.html На этой улице ограничено движение транспорта В Сабунчинском районе ремонтируют улицу Йени Рамана. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА). В связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня движение транспортных средств по улице будет полностью ограничено.

На этой улице ограничено движение транспорта

Общество, 26 октября 2026 10:02 (UTC +04:00) 376
На этой улице ограничено движение транспорта

В Сабунчинском районе ремонтируют улицу Йени Рамана.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня движение транспортных средств по улице будет полностью ограничено.

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