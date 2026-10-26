https://news.day.az/sport/1869601.html В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность увольнения главного тренера Майкла Каррика после домашнего поражения от "Борнмута" со счетом 0:3 в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, представители клуба проводят экстренные консультации по поводу дальнейшей судьбы специалиста.

В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера

Спорт, 26 октября 2026 09:22 (UTC +04:00) 249
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера

Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность увольнения главного тренера Майкла Каррика после домашнего поражения от "Борнмута" со счетом 0:3 в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, представители клуба проводят экстренные консультации по поводу дальнейшей судьбы специалиста.

По информации британского издания, результаты команды вызывают серьезную обеспокоенность у руководства. "Манчестер Юнайтед" одержал лишь одну победу в восьми матчах английской Премьер-лиги и занимает 16-е место в турнирной таблице. В игре против "Борнмута" Каррик также принял решение оставить капитана команды Бруну Фернандеша на скамейке запасных.

Одним из основных претендентов на пост главного тренера в случае отставки Каррика считается Эдди Хау, ранее возглавлявший "Ньюкасл". По данным источников, его кандидатуру поддерживает спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс.

При этом в клубе рассматривают и другие варианты. Руководитель селекционной службы Кристофер Вивелль высоко оценивает немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна. В числе потенциальных кандидатов также фигурируют Унаи Эмери и Антонио Конте.

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