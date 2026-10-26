В двух районах Баку не будет света

В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону, а также проведением ремонтно-монтажных работ, 26 октября в некоторых районах Баку временно приостановят подачу газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", с 10:00 и до завершения работ временно прекратят газоснабжение по следующим адресам:

- улица С. С. Ахундова в Бинагадинском районе;

- посёлок Гобустан в Гарадагском районе;

- жилые массивы Тезе Юрд и 2А.

Точные сроки возобновления подачи газа зависят от завершения работ.