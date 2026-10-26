https://news.day.az/society/1869602.html В двух районах Баку не будет света В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону, а также проведением ремонтно-монтажных работ, 26 октября в некоторых районах Баку временно приостановят подачу газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", с 10:00 и до завершения работ временно прекратят газоснабжение по следующим адресам: - улица С. С.
- улица С. С. Ахундова в Бинагадинском районе;
В двух районах Баку не будет света
В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону, а также проведением ремонтно-монтажных работ, 26 октября в некоторых районах Баку временно приостановят подачу газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", с 10:00 и до завершения работ временно прекратят газоснабжение по следующим адресам:
- улица С. С. Ахундова в Бинагадинском районе;
- посёлок Гобустан в Гарадагском районе;
- жилые массивы Тезе Юрд и 2А.
Точные сроки возобновления подачи газа зависят от завершения работ.
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