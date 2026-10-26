https://news.day.az/medicine/1869559.html Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна Осенью темнеет раньше, и организм получает меньше естественного света, что действительно может влиять на внутренние биологические часы, но называть любую осеннюю бессонницу прямым следствием нехватки солнца было бы неправильно.

Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна

Медицина, 26 октября 2026 04:58 (UTC +04:00) 192
Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна

Осенью темнеет раньше, и организм получает меньше естественного света, что действительно может влиять на внутренние биологические часы, но называть любую осеннюю бессонницу прямым следствием нехватки солнца было бы неправильно. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков, передает Day.Az.

Свет - один из главных сигналов для биологических часов: утренний яркий свет помогает организму понимать, когда начинать активный день, а вечером снижение освещенности способствует подготовке ко сну и выработке мелатонина. Когда световой день резко сокращается, привычный ритм может немного сместиться, особенно если человек мало бывает на улице. Осенью добавляются и другие факторы: меньше физической активности, больше времени в помещении, позднее использование смартфона и компьютера, изменение режима работы или учебы. У некоторых людей сезонное снижение настроения также сопровождается тревожностью и нарушением сна.

При этом обычный временный сбой и хроническая бессонница - не одно и то же: если несколько ночей человек засыпает хуже, это еще не хроническая инсомния. Настораживает ситуация, когда проблемы со сном становятся регулярными, сохраняются длительное время и начинают отражаться на дневном состоянии - появляется раздражительность, сонливость, снижается концентрация.

"Недосып нельзя считать безобидным сезонным неудобством. При постоянном дефиците сна страдают внимание и память, человеку сложнее регулировать эмоции. Кроме того, хроническое недосыпание связано с нарушением работы иммунной и сердечно-сосудистой систем. Лучшее средство против сезонного сбоя - не дорогие добавки или специальные гаджеты, а стабильный режим", - отметил Новиков.

Полезно получать достаточно дневного света, особенно в первой половине дня, сохранять регулярное время подъема, больше двигаться и вечером приглушать освещение. А вот пытаться компенсировать плохой сон длительным лежанием в постели или постоянно менять время отхода ко сну - не лучший вариант.

Если бессонница появилась осенью, сначала стоит посмотреть на режим: сколько человек получает дневного света, во сколько ложится, не проводит ли вечер перед ярким экраном. Но если проблема не проходит и начинает мешать нормальной жизни, не нужно ждать весны: нарушение сна гораздо легче исправить, пока оно не стало устойчивой привычкой организма.

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