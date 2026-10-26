«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО

Мадридский "Реал" одержал победу над "Барселоной" в матче десятого тура Ла Лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч на 41-й минуте встречи забил нападающий Реала Килиан Мбаппе. На 61-й минуте счет сравнял полузащитник Рафинья Диас. На 87-й минуте сделал дубль Мбаппе.

Таким образом, после 10 матчей "Барселона" остается лидером чемпионата Испании, имея в активе 27 очков. "Реал" располагается на третьем месте, набрав 24 очка.