https://news.day.az/sport/1869591.html «Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО Мадридский "Реал" одержал победу над "Барселоной" в матче десятого тура Ла Лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч на 41-й минуте встречи забил нападающий Реала Килиан Мбаппе. На 61-й минуте счет сравнял полузащитник Рафинья Диас.
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО
Мадридский "Реал" одержал победу над "Барселоной" в матче десятого тура Ла Лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч на 41-й минуте встречи забил нападающий Реала Килиан Мбаппе. На 61-й минуте счет сравнял полузащитник Рафинья Диас. На 87-й минуте сделал дубль Мбаппе.
Таким образом, после 10 матчей "Барселона" остается лидером чемпионата Испании, имея в активе 27 очков. "Реал" располагается на третьем месте, набрав 24 очка.
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