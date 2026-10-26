В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО

В Свердловской области России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в результате чего загорелись семь цистерн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, происшествие произошло в 01:30 по местному времени на железнодорожном участке Макарцево - Седельниково.

По информации Свердловской железной дороги, в результате аварии возникло препятствие для движения поездов и по соседнему пути. Движение поездов на участке происшествия временно приостановлено.

Отмечается, что движение пассажирских поездов на данном участке не предусмотрено и не осуществляется.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время 54 вагона, не затронутых пожаром, с помощью восстановительного поезда перемещают на безопасное расстояние.

К ликвидации последствий аварии привлечены 106 человек и 31 единица техники. Из них 58 человек и 20 единиц техники - сотрудники и оборудование МЧС России.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что в близлежащих населенных пунктах будет проверено качество воздуха.

На место происшествия направлены следователи, криминалисты и Свердловский транспортный прокурор.

По факту происшествия начато расследование, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.