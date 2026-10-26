Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО

- что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО

С наступлением осени на автомобильном рынке Азербайджана наблюдается заметное снижение покупательской активности. При этом цены на машины практически не изменились.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам продавцов, покупателей на рынке стало значительно меньше, хотя предложение остается высоким.

Владельцы автомобилей отмечают, что выставляют машины на продажу на протяжении нескольких дней, однако найти реальных покупателей становится все сложнее. Особенно заметно снижение спроса после наступления осеннего сезона.

Несмотря на это, продавцы не спешат существенно снижать цены.

Наибольшим спросом среди немногочисленных покупателей пользуются автомобили с небольшим объемом двигателя и экономичным расходом топлива. Особое внимание привлекают машины китайского производства.

В то же время часть покупателей предпочитает автомобили с просторным салоном, подходящие для эксплуатации в сложных погодных условиях.

При выборе транспортного средства граждане прежде всего учитывают стоимость автомобиля, расход топлива и затраты на его содержание.

По мнению продавцов, некоторое оживление автомобильного рынка возможно в преддверии Нового года.