https://news.day.az/society/1869594.html В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО В Сумгайыте прорвало водопровод, в результате чего затопило улицу и дворы жилых домов. Как передает Day.Az, по словам местных жителей, вода затолпила не только подвалы некоторых частных домов, но и жилые комнаты. На место происшествия привлечены аварийно-восстановительные бригады соответствующих служб.
В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО
В Сумгайыте прорвало водопровод, в результате чего затопило улицу и дворы жилых домов.
Как передает Day.Az, по словам местных жителей, вода затолпила не только подвалы некоторых частных домов, но и жилые комнаты.
На место происшествия привлечены аварийно-восстановительные бригады соответствующих служб.
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