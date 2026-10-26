Названа причина иметь два смартфона

Пользователей предостерегли от того, чтобы сразу расставаться со старым смартфоном в случае покупки нового. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам авторов портала, проблема второго устройства возникает сразу, как только пользователь приобретает новый аппарат. Однако журналисты предложили иметь сразу два девайса и объяснили, как можно рационально использовать оба телефона.

В первую очередь они рекомендовали превратить смартфон в специализированное устройство, чтобы оно выполняло какую-то конкретную цель. В заметке говорится, что можно использовать старый аппарат как плеер для прослушивания музыки или гаджет для просмотра видео. Также второй смартфон полезно держать в резерве на случай, если основной аппарат сломается или потеряется. Таким образом, они назвали удобство и безопасность важной причиной сохранить второй девайс.

Также второй гаджет можно использовать для работы или учебы. В заметке отмечается, что если работодатель не выдает служебное устройство, то можно превратить в таковое старый смартфон и пользоваться на нем корпоративной почтой, работать с документами или созваниваться с коллегами.