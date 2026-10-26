Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Французские протесты - это не просто очередная волна уличных выступлений. За ними просматривается более глубокий конфликт между социальными обязательствами государства, экономическими ограничениями и растущим недоверием граждан к политическим институтам. Однако попытки объяснить происходящее исключительно миграцией и религиозным фактором не столько раскрывают природу кризиса, сколько подменяют его причины удобными пропагандистскими схемами.

Что сегодня происходит во Франции? Если верить некоторым пропагандистским ресурсам, ответ очевиден: Европа якобы стремительно сдается под натиском исламистов, а французское государство демонстрирует свою беспомощность перед лицом миграционной угрозы. Подобные объяснения привлекательны своей простотой. Они позволяют свести сложнейшие социальные, экономические и политические процессы к одной эмоционально заряженной формуле.

Надо признать, что миграционная проблематика действительно существует и заслуживает серьезного обсуждения. Однако она не может служить универсальным объяснением всех противоречий европейского общества. Действительность значительно сложнее.

Франция сталкивается с противоречиями собственной общественно-политической модели, которая на протяжении десятилетий обеспечивала гражданам широкие социальные гарантии, но сегодня испытывает возрастающее давление бюджетных ограничений, экономических проблем и политической разобщенности. Одновременно усиливается ощущение, что граждане утрачивают возможность реально влиять на решения власти посредством привычных демократических институтов.

Именно в этом контексте следует рассматривать протестную активность. Речь идет не только о недовольстве отдельными решениями правительства, но и о более фундаментальном вопросе: насколько современное французское государство способно выполнять социальные обязательства, на которых исторически основывалось общественное доверие к нему?

Чтобы понять глубину французского недовольства, необходимо учитывать особенности самой Франции.

Социальное государство здесь - не просто административная система предоставления пособий и услуг. Это результат длительного исторического развития, важная составляющая национального общественного договора. Доступное образование, система здравоохранения, пенсионное обеспечение, защита трудовых прав и различные формы социальной поддержки воспринимаются значительной частью общества как достижения, которые государство обязано сохранять.

Разумеется, французская социальная модель никогда не была свободна от противоречий. Она требовала значительных бюджетных расходов, зависела от состояния экономики, уровня занятости, демографической структуры населения и эффективности государственного управления. Однако именно широкая система социальных гарантий на протяжении десятилетий оставалась одним из важнейших оснований общественной легитимности государства.

Проблема заключается в том, что поддержание этой модели становится все более сложной задачей в условиях бюджетных ограничений, роста государственных обязательств и необходимости одновременно финансировать социальную сферу, оборону, инфраструктуру и другие направления государственной политики.

Здесь и возникает принципиальный конфликт.

Власть вынуждена искать способы сокращения расходов или увеличения доходов бюджета. Граждане же хотят понимать, почему экономические трудности должны приводить к ухудшению доступности образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной помощи. Если общество воспринимает социальные гарантии как результат исторически сложившегося соглашения между гражданами и государством, любое существенное сокращение этих гарантий неизбежно приобретает политическое измерение. В таком случае вопрос заключается уже не только в размерах бюджетного дефицита. Он касается справедливости распределения экономических издержек.

Почему основная тяжесть бюджетной корректировки должна ложиться на тех, кто зависит от государственных услуг? Почему сокращение социальных расходов рассматривается как необходимая мера, тогда как другие направления расходов становятся предметом менее заметных или менее болезненных изменений? Какие группы населения должны нести основную ответственность за преодоление финансовых трудностей?

Именно подобные вопросы способны объединять людей с различными политическими взглядами и разным социальным положением.

К социальным и политическим противоречиям добавляется еще один фактор - стоимость энергии и топлива.

Для жителей крупных городов рост цен на топливо может быть одной из многочисленных статей расходов. Для населения французской провинции, особенно там, где общественный транспорт развит недостаточно, автомобиль нередко остается необходимым условием повседневной жизни. Поездки на работу, доставка детей в школу, доступ к медицинским учреждениям и приобретение товаров повседневного спроса непосредственно зависят от транспортных расходов. Поэтому повышение стоимости топлива для значительной части населения означает не просто изменение потребительских привычек, а сокращение реальных располагаемых доходов.

Именно эта особенность уже проявлялась во время движения "желтых жилетов". Первоначальное недовольство налоговой и топливной политикой быстро вышло за пределы конкретного экономического решения, поскольку люди увидели в нем выражение более широкого социального неравенства.

В условиях растущего недовольства социально-экономической политикой различные политические силы получают возможность представить себя выразителями интересов тех групп населения, которые считают, что действующая система не отвечает их ожиданиям.

Для левых партий и движений центральными темами могут стать социальная защита, перераспределение доходов, трудовые права и доступность государственных услуг. Правые силы способны сосредоточиться на вопросах национальной идентичности, безопасности, миграции и критике существующей политической элиты. Центристские силы, в свою очередь, могут делать акцент на финансовой устойчивости, управленческой эффективности и необходимости постепенных реформ.

Однако ни одно из этих направлений не получает автоматического преимущества только потому, что во Франции усиливается социальное недовольство. Протесты не обладают заранее заданной политической ориентацией. Сам по себе рост популярности радикальных политических сил не является неизбежным результатом кризиса. Он зависит от множества факторов, включая экономическую динамику, действия правительства, поведение оппозиции, развитие общественных настроений и способность политических институтов реагировать на требования граждан.

Поэтому прогнозировать исход политической борьбы исключительно на основании уличных выступлений было бы преждевременно.

В любом случае, формула "исламисты захватывают Европу" не объясняет происходящего. Она подменяет исследование причин эмоциональной интерпретацией, которая может быть удобна для политической мобилизации, но мало помогает понять реальность.