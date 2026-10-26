США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ

По мнению американской администрации, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог бы стать подходящим кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Вашингтон заинтересован в том, чтобы Орбан принял участие в борьбе за пост главы всемирной организации. По данным издания, в США считают, что бывший венгерский премьер способен заручиться поддержкой России и Китая.

Источник в Государственном департаменте США полагает, что Орбан может получить голоса 10 из 15 членов Совета Безопасности ООН. При этом поддержка восьми из них, как утверждается, может быть обеспечена без особых затруднений. В связи с этим остается вопрос о том, готовы ли Великобритания и Франция выступить против позиции большинства, воспользовавшись правом вето. WSJ отмечает, что обе страны, как правило, проявляют осторожность при применении этого механизма.

Собеседник издания в Госдепартаменте также охарактеризовал Орбана как политика, придерживающегося "правильной идеологии" и способного эффективно руководить в сложных и враждебных условиях. По информации газеты, ранее американские чиновники, обсуждая возможных преемников действующего главы ООН, допускали, что организацию мог бы возглавить политик, похожий на Орбана. Впоследствии в Вашингтоне задумались над тем, почему бы самому бывшему премьеру Венгрии не претендовать на эту должность.

Напомним, что полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, занимающего этот пост с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года. Процедура избрания его преемника предусматривает, что Совет Безопасности ООН рекомендует кандидатуру, после чего Генеральная Ассамблея проводит голосование для официального утверждения нового руководителя организации.

В настоящее время среди претендентов на должность генерального секретаря ООН называются семь человек: генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси (Аргентина), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан (Коста-Рика), бывший министр иностранных дел и экс-министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, бывший посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки, экс-постоянный представитель Уганды при ООН Олара Отунну, а также государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Лана Заки Нусейба.