11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО

В связи с убийством в кафе в Баку арестованы 11 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

"23 октября около 00:10 в одном из ресторанов на улице Генерала Шихлинского в Хатаинском районе Баку произошло убийство 43-летнего Дж. Мирагаева. Мужчина скончался от ножевых ранений.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственной группой Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, установлено, что к заранее спланированному преступлению причастны ранее судимые Рамиль Дадашов, Эльдар Эльдаров, Ахмед Ализаде, Исмаил Кязымов, Гасан Зульфугаров, Фарид Эюблу и Хайям Сафиxанов, а также Микаил Исмаилов, Кямран Эфендиев, Эльвин Сафаров и Эльмар Нуриев. Все они арестованы.

По данным следствия, указанные лица вели образ жизни, соответствующий правилам криминального мира, и систематически занимались незаконной деятельностью. Они создали преступное сообщество и участвовали в его деятельности с целью вымогательства денег под угрозами, завоевания авторитета в криминальных кругах, а также умышленного причинения тяжкого вреда здоровью лицам, не подчинявшимся их требованиям. Для этого, в частности, использовались огнестрельное и холодное оружие.

По уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия. Их цель - установить все обстоятельства произошедшего, степень причастности каждого задержанного к преступлению, а также направления деятельности преступного сообщества и его связи", - сообщили в МВД.

Отметим, что инцидент произошел в кафе "Ab-Hava", расположенном в Хатаинском районе Баку.