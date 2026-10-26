Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов

В Правила этического поведения журналистов Азербайджана внесены дополнения, касающиеся использования искусственного интеллекта (ИИ) и защиты прав личности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в комментарии Совета печати Азербайджана к изменениям, принятым на IX съезде журналистов.

Отмечается, что дополнения, утвержденные на съезде 16 октября, обусловлены требованиями времени и направлены на обеспечение этичного использования ИИ в медиадеятельности, а также защиту неприкосновенности частной жизни.

В правила включен новый принцип - "Этичное использование искусственного интеллекта". В этой связи субъектам медиа рекомендуется разрабатывать внутренние документы, определяющие цели и границы применения ИИ, процедуры проверки материалов и редакционную ответственность, а также повышать компетенции сотрудников в этой области.

В комментарии подчеркивается, что системы ИИ не должны подменять профессиональное суждение журналиста, редакционную независимость и человеческий контроль. Перед публикацией материалы, подготовленные с помощью ИИ, необходимо проверять на предмет содержания, точности фактов и достоверности источников. Ответственность за такие материалы несет журналист или субъект медиа, в котором он работает.

Кроме того, при использовании ИИ необходимо соблюдать требования по защите авторских прав, персональных данных и конфиденциальности источников, уважать человеческое достоинство и не допускать дискриминации. Для обеспечения прозрачности и укрепления общественного доверия также подчеркивается важность информирования аудитории об использовании инструментов ИИ.

В правила включены и новые положения, касающиеся защиты прав личности. Согласно дополнениям, за исключением предусмотренных законом случаев, журналисты не должны использовать информационные технологии для разглашения сведений о частной жизни третьих лиц, в том числе об их убеждениях, религиозной и этнической принадлежности. Сбор, обработка, передача, использование и защита персональных данных должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

В комментарии отмечается, что достоверность информации о лицах, не представляющих общественного интереса, сама по себе не является основанием для ее распространения без их согласия. Сбор, хранение и распространение личных данных таких лиц, а также сведений об их семейной жизни без их согласия считаются недопустимыми.

В то же время при подготовке новостных материалов на основе информации, которую пользователи открыто публикуют в социальных сетях для всеобщего доступа, журналисты не должны использовать насмешливые или унизительные выражения. Они должны оценивать, представляет ли конкретная информация общественный интерес, и проявлять особую осторожность при распространении персональных данных.

Определенные ограничения предусмотрены и при освещении информации о публичных лицах. Открытость их деятельности для общественного контроля не дает журналистам права акцентировать внимание на обстоятельствах, не относящихся к их профессиональной или общественной деятельности. Представители медиа должны учитывать как общественный интерес, так и законные интересы граждан.

В комментарии Совета печати подчеркивается, что внесенные в этические правила дополнения призваны способствовать ответственному использованию современных технологий журналистами, более внимательному отношению к правам личности и более эффективному выполнению средствами массовой информации своих информационных обязательств перед обществом.