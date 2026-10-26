Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R)

Банк Республика и Азиатский Банк Развития заключили очередное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства

Банк Республика и Азиатский банк развития (ADB) подписали кредитное соглашение на сумму 40 миллионов долларов США для финансирования микро, малого и среднего предпринимательства, а также аграрного сектора в регионах Азербайджана.

Средства будут направлены на финансирование бизнеса в сфере производства, переработки и торговли сельскохозяйственной продукцией, а также на поддержку женского предпринимательства. Финансирование также будет способствовать внедрению современных систем капельного орошения и выращиванию растений, адаптированных к различным погодным условиям.

Благодаря широкой филиальной сети по всей стране Банк Республика обеспечит доступность финансирования для предпринимателей во всех регионах Азербайджана.

"Это финансирование полностью соответствует Стратегии партнёрства ADB с Азербайджаном на 2025-2029 годы, содействуя экономическому росту за счёт развития частного сектора, укреплению продовольственной безопасности, повышению устойчивости и расширению доступа к финансированию для предприятий под руководством женщин в регионах страны. Проект продолжает наше сотрудничество с Банком Республика, и мы рады углубить партнёрство для достижения этих целей", - заявила директор представительства ADB в Азербайджане Sunniya Durrani-Jamal.

"Поддержка предпринимательства в регионах Азербайджана - один из стратегических приоритетов Банка Республика. Новое соглашение с Азиатским банком развития позволит расширить финансирование малого и среднего бизнеса, особенно в сфере сельского хозяйства, современных агротехнологий и женского предпринимательства. Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество с ADB. Для нас это соглашение - не только источник долгосрочного финансирования, но и очередное подтверждение доверия международных финансовых институтов к устойчивости нашего банка, его стратегии и результатам деятельности". - отметил председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.

Об ADB. Азиатский банк развития - ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основанный в 1966 году, ADB объединяет 69 членов, 50 из которых представляют страны региона.

О Банке Республика. Основанный в 1992 году, Банк Республика является одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляющим широкий спектр финансовых услуг физическим лицам, субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, а также корпоративным клиентам. Финансирование предпринимательства является одним из стратегических приоритетов банка, который в 2026 году был удостоен награды авторитетного международного издания Euromoney в номинации "Лучший банк для малого и среднего бизнеса в Азербайджане".

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Веб-сайт: www.bankrespublika.az

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