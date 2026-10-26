Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане

Еще четыре представителя Азербайджана по греко-римской борьбе проведут встречи на чемпионате мира, который проходит в Астане (Казахстан).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Мурад Ахмедиев (97 кг) в утешительном раунде встретится с австрийцем Маркусом Раггингером.

В весовой категории до 63 кг Нихат Мамедли в квалификационном раунде сразится с представителем США Ксавьером Джонсоном.

Ислам Аббасов (87 кг) начнет выступление с 1/16 финала, где его соперником станет турецкий борец Али Дженгиз.

Хасрат Джафаров (67 кг) освобожден от схватки первого раунда.

Напомним, что ранее два представителя Азербайджана по греко-римской борьбе стали чемпионами мира. Эльданиз Азизли завоевал "золото" в весовой категории до 55 кг, а Санан Сулейманов одержал победу в категории до 77 кг.

Чемпионат мира в Астане завершится 1 ноября.