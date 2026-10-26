https://news.day.az/world/1869628.html В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО Парад Катрин в Мехико в канун Дня мертвых собрал тысячи участников и зрителей. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, масштабное шествие прошло по главному проспекту Мехико Пасео-де-ла-Реформа от монумента Ангела Независимости и завершилось на центральной площади Сокало.
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО
Парад Катрин в Мехико в канун Дня мертвых собрал тысячи участников и зрителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, масштабное шествие прошло по главному проспекту Мехико Пасео-де-ла-Реформа от монумента Ангела Независимости и завершилось на центральной площади Сокало.
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