Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

То, что в политике друзей не бывает, - это клише. И достаточно циничное. Оно придумано для оправдания предательства, отказа от поддержки партнера и от своих обязательств. Может, я и наивен, но я считаю, что в отношениях государств помимо интересов должны присутствовать и другие факторы. Азербайджан своей внешней политикой подтверждает это.

Политика Баку отличается искренностью. Наша страна искренна в дружбе, в соседстве, в партнерстве, в своих намерениях.

Президент Ильхам Алиев является лицом Азербайджана. По его словам и действиям судят о стране. Это большая ответственность. И мы спокойны, потому что знаем - каждый шаг нашего лидера выверен, исходит из национальных интересов и направлен на достижение позитивного результата.

Мы рады видеть, что политика нашего Президента сделала Азербайджан лидером региона, центром притяжения для региональных государств и объектом интереса мировых держав. Но не менее важно, что благодаря этой политике у Азербайджана есть настоящие друзья и искренние партнеры. Большую роль тут, конечно же, играют личные отношения между лидерами. В этом плане, на мой взгляд, Баку внес в международную политику новый тренд. И это очень позитивный тренд. Хорошие личные отношения между лидерами стран помогают решать сложные проблемы, не позволяют возникающим разногласиям превращаться в механизм разобщения. За последние годы мы не раз становились свидетелями того, что эта политика Баку успешно работает.

Чтобы занять прочное место на мировой арене, каждой стране следует выработать свой характер. Свой характер имеют не только люди, но и страны. С характером государств необходимо считаться.

Особенностью политики Баку является то, что она полностью независима. Всем нашим соседям, друзьям и партнерам следует учитывать, что Азербайджан - государство со своим характером. Он сам следует этому правилу и требует такого же отношения от других. Баку очень внимателен в отношениях с другими государствами. Невозможно припомнить случая, когда бы наша страна была несправедлива, ущемила чьи-то интересы или достоинство. Да, бывали кризисы. Это нормально. И всякий раз Баку разруливал ситуацию с достоинством, сохраняя и даже повышая уровень отношений.

Когда я говорю о характере, я имею в виду не капризы, не сиюминутные интересы, а именно сложившуюся политическую повестку, четко выработанные государственные интересы. Военная победа и обеспечение своей территориальной целостности тоже стали факторами, формирующими характер Азербайджана. Сегодня мы находимся на стадии завершения этого процесса - разрешение карабахского конфликта позволило расставить все точки над "и" и показать всему миру, что представляют собой Азербайджан и его лидер.

Находятся, конечно же, желающие внести свои коррективы в не устраивающие их стороны характера Азербайджанского государства, но никому до сих пор это не удалось. Наоборот, Баку спокойно, не делая резких движений, заставляет другую сторону менять свои подходы. При этом сохраняя хорошие отношения даже в кризисных ситуациях.

Возьмем хотя бы напряженность между Баку и Москвой, возникшую из-за сбитого российскими ПВО азербайджанского гражданского самолета. Напряженность продлилась два года, и главным выводом из ситуации стало следующее: лучшего способа разрешения проблем между странами, чем взаимопонимание, не существует. Все также помнят, как грамотно Баку разрулил очень серьезные проблемы с Ираном, отметившиеся крайним обострением и терактом в азербайджанском посольстве. А сегодня мы с волнением наблюдаем за процессами между Азербайджаном и Турцией. Ни минуты не сомневаюсь, что все встанет на свои места и беспокойства останутся позади. Звонок Президента Турции нашему Президенту и обсуждения между лидерами уже фактически начали расставлять все и всех по своим местам. Потому что между Азербайджаном и Турцией существуют не только интересы.

Все эти примеры показали, что недипломатичными подходами в наше время вопросы не решаются. Особенно когда речь идет о странах, между которыми существуют хорошие партнерские отношения. Кроме того, мы живем в эпоху смены миропорядка. В нынешнем геополитическом раскладе уже нет "старших" и "младших", мировые державы больше не определяют глобальную политику единолично, потому что на арене появляются новые игроки.

Кстати, было заметно, как звонок Президента Турции повлиял на настроения в нашем регионе. Видимо, до этого кому-то казалось, что Баку и Анкара идут к разрыву.

Далеко ходить не надо. На минувшей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно отложил подписание мирного договора с Азербайджаном до 2031 года. А когда напряженность между Баку и Анкарой спала, снова заговорил о 2027-2028 годах и изменениях в Конституцию. Этот вираж был очень заметен.

Вопрос Конституции в Армении сейчас снова обострился между правительством и оппозицией. В этом противостоянии много вопросов. Оппозиция заявляет, что не допустит конституционного референдума. И это так. Уговорить реваншистов Пашинян не сможет. Тут интересно другое - в предыдущем парламенте у правящей партии было конституционное большинство, но она не воспользовалась этим для решения проблемы с Конституцией. Теперь, когда ситуация стала тупиковой, Никол Пашинян говорит о досрочных парламентских выборах. Учитывая, что во время последних выборов его партия потеряла в голосах, следующие могут еще более сократить ее возможности - и тема изменений в Конституцию будет полностью закрыта. Эта ситуация заставляет задуматься.

Требования Азербайджана - это не каприз. Мы должны быть уверены, что сосед не держит камня за пазухой, а присутствие в преамбуле Конституции РА токсичных формулировок этой уверенности не способствует. Так же и Армении вряд ли понравилось бы, если бы в нашей Конституции имелись претензии, например, на Западный Зангезур. Если мы хотим мира, надо быть честными до конца, независимо от мнения внешних игроков. Есть внешние акторы, которым выгодно, чтобы на Южном Кавказе была постоянная напряженность, чтобы между нашими странами возникали конфликты и лилась кровь. В мире разворачиваются не самые позитивные процессы, и странам нашего региона лучше держаться вместе, чтобы противостоять чуждым нам интересам.

Сегодня лучше всего не вовлекаться в чужие игры и думать, прежде всего, об укреплении собственного суверенитета. Что и делает Азербайджан.