Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО

Кроссовер Skoda Kodiaq празднует первый юбилей: с момента дебюта модели прошло десять лет, и за это время она разошлась тиражом в 1,2 миллиона экземпляров на 70 рынках мира. К круглой дате чешский производитель подготовил два подарка - появление роскошной комплектации Laurin & Klement и мощного подзаряжаемого гибрида.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, комплектация Laurin & Klement, впервые появившаяся на Kodiaq первого поколения, возвращается во вторую генерацию. Снаружи ее легко отличить по серебристым рейлингам, а также бамперам и накладкам на порогах в цвет кузова (вместо черного пластика).

На передних кряльях появились эмблемы L&K. В стандартный набор оборудования включены матричные фары и эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные диски, разработанные специально для этой версии. Опционально доступны панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль.

Внутри - отделка кожей, черные глянцевые вставки и алюминиевые акценты. Передние сиденья получили функцию массажа, а среди оснащения - трехзонный климат-контроль, аудиосистема Canton, камеры кругового обзора и мониторинг слепых зон.

Одновременно Skoda обновила подзаряжаемый гибрид. Отдача выросла с прежних 204 до 272 л.с. Добиться этого удалось за счет форсировки 1,5-литрового турбомотора TSI (со 150 до 177 л.с.), установки более мощного электромотора (117 л.с.), а также перепрошивки блока управления.

Тяговая батарея сохранила емкость 25,7 кВт·ч (19,7 кВт·ч полезной), чего хватает более чем на 100 км пробега в чисто электрическом режиме. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током мощностью до 50 кВт. Привод - исключительно передний.