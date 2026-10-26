Биткоин упал в цене

На криптовалютном рынке сохраняется отрицательная динамика: за последние 24 часа большинство ведущих цифровых активов продемонстрировали снижение стоимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные CoinMarketCap, Bitcoin за сутки подешевел на 1,68% и опустился до 79 437,38 доллара. За неделю его стоимость снизилась на 3,59%, а за последние 30 дней - на 5,36%. Рыночная капитализация крупнейшей криптовалюты опустилась ниже отметки в 1,60 трлн долларов.

Снижение затронуло и другие ведущие цифровые активы. Ethereum потерял 2,53% стоимости, опустившись до 2 300,21 доллара, а BNB подешевел на 1,06% - до 735,75 доллара. Цена Zcash снизилась на 2,43%, составив 1 181,69 доллара, тогда как Monero потерял 3,75% и торговался на уровне 589,63 доллара.

Bittensor подешевел на 1,67%, до 248,04 доллара, а Solana снизилась на 2,23%, до 100,04 доллара. На фоне общего спада исключением стал Quant, стоимость которого выросла на 4,51% и достигла 190,53 доллара.

Положительную динамику также продемонстрировали криптовалюты, обеспеченные золотом. Цена PAX Gold (PAXG) увеличилась на 0,44%, до 4 016,89 доллара, а Tether Gold (XAUT) подорожал на 0,40%, до 4 006,98 доллара.

Индекс CoinMarketCap 20, отражающий динамику крупнейших цифровых активов, за сутки снизился на 1,58%, составив 161,21 пункта.

По мнению аналитиков, давление на криптовалютный рынок может быть обусловлено осторожностью инвесторов в отношении рисковых активов и усилением продаж.

В то же время рост стоимости обеспеченных золотом токенов на фоне снижения основных криптовалют может указывать на повышение интереса инвесторов к альтернативным инструментам сохранения капитала.