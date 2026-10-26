ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) поддерживает проект "Зеленый энергетический коридор Каспийское море - Черное море - Европа". Однако для принятия решения о его финансировании необходимо уточнить порядок распределения расходов, выгод и рисков между странами-участницами, а также прояснить ряд технических вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила руководитель подразделения ЕИБ Виолен Сильвестро фон Камеке в видеоролике, опубликованном в аккаунтах Министерства энергетики Азербайджана в социальных сетях. Она поделилась мнением о перспективах проекта на форуме "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации", прошедшем в Баку.

"Европейский инвестиционный банк рад принять участие в этой конференции, которая позволяет ознакомиться с прогрессом, достигнутым в процессе подготовки проекта. Мы активно поддерживаем проект. Ожидаем, что в ближайшем будущем на основе результатов технико-экономического обоснования будут приняты конкретные решения, после чего начнется этап финансирования", - заявила она.

Представитель ЕИБ отметила, что банк уделяет особое внимание проектам, направленным на развитие возобновляемой энергетики, укрепление региональной интеграции и расширение использования чистой энергии. По ее словам, подобные инициативы также могут способствовать обеспечению стран Европейского союза (ЕС) электроэнергией по более доступным ценам.

Вместе с тем Виолен Сильвестро фон Камеке подчеркнула, что для оценки возможностей финансирования проекта необходимо прояснить ряд вопросов.

"Нам необходимо получить более подробную информацию обо всех странах, которые будут участвовать в столь масштабном проекте. В то же время важно уточнить, каким образом расходы, выгоды и риски будут распределяться между участвующими сторонами", - сказала она.

Представитель ЕИБ также заявила, что банк заинтересован в получении дополнительных сведений о ходе технического проектирования и технических характеристиках проекта.

Инвестиционные перспективы проекта

На форуме в Баку результаты технико-экономического обоснования проекта "Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор" были представлены международным инвесторам, финансовым институтам и деловым партнерам. Участники обсудили инвестиционную привлекательность проекта, бизнес-модель, возможности финансирования, установление новых партнерских связей и подготовку к принятию окончательного инвестиционного решения (FID).

Согласно технико-экономическому обоснованию, инвестиции в инфраструктуру передачи электроэнергии составят 14,3 миллиарда евро. Документ был завершен в июле 2026 года и утвержден правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. В настоящее время проект находится на стадии разработки.

Согласно исследованию, общая пропускная способность коридора составит 3,9 гигаватта (ГВт). Предусматривается строительство трех линий электропередачи мощностью по 1,3 ГВт каждая. Внутренняя норма доходности проекта (IRR), как сообщается, оценивается в 11,7%.

По прогнозам, с 2032 года коридор сможет передавать в ЕС 8 тераватт-часов возобновляемой электроэнергии в год. Ожидается, что к 2040 году этот показатель достигнет 20 тераватт-часов.

В технико-экономическом обосновании также прогнозируется, что доходы от управления ограничениями пропускной способности в энергосистеме с 2032 года будут превышать 315 миллионов евро в год. Кроме того, отмечается, что к 2040 году реализация проекта позволит сократить ежегодные выбросы углекислого газа на 3,6 миллиона тонн.

Ожидается, что по мере поэтапного ввода линий электропередачи в эксплуатацию ежегодный экономический эффект проекта будет увеличиваться. После ввода первой линии в 2032 году этот показатель, согласно прогнозам, составит 860 миллионов евро, после запуска второй линии в 2036 году - 1,8 миллиарда евро, а после ввода третьей линии в 2040 году превысит 3 миллиарда евро.

Выступая на форуме, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов подчеркнул стратегическое значение проекта для укрепления региональной энергетической безопасности, диверсификации энергоснабжения и осуществления зеленого перехода.

Министр заявил, что проект занимает особое место в стратегии превращения Азербайджана в региональный центр производства, передачи и экспорта зеленой энергии. По его словам, во время последнего визита в Баку председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен политическая поддержка этой инициативы была вновь подтверждена.

Отмечается, что работа по включению проекта в Десятилетний план развития сети (TYNDP), предусматривающий развитие европейской электросети, а также по получению статуса проекта взаимного интереса (PMI) способствует укреплению его инвестиционных перспектив.

Планируется, что коридор протяженностью около трех тысяч километров будет поэтапно вводиться в эксплуатацию с 2032 года. Ожидается, что проект создаст условия для развития в регионе мощностей по производству возобновляемой энергии объемом не менее 8 ГВт, передачи в Европу с 2040 года около 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год и сокращения выбросов углерода на 3,6 миллиона тонн.

Одной из основных технических задач проекта является прокладка подводных электрических кабелей в Черном море на глубине до 2 200 метров. В связи с этим предусматривается применение передовых технологических решений для проведения работ в сложных морских условиях.

Для обеспечения коммерческой устойчивости проекта рассматривается возможность применения гибридной бизнес-модели, объединяющей регулируемую и коммерческую составляющие. Предполагается, что она будет основана на долгосрочных договорах купли-продажи электроэнергии, участии частного капитала и развитии трансграничной торговли электроэнергией.

Парвиз Шахбазов заявил, что участие международных финансовых институтов и частных инвесторов, наличие надежной бизнес-модели и долгосрочных коммерческих соглашений являются основными условиями подготовки к принятию окончательного инвестиционного решения.

"Наша цель - превратить "Зеленый энергетический коридор" в региональный инфраструктурный проект с четкой бизнес-моделью, устойчивой финансовой структурой и привлекательными для инвесторов условиями. Стратегическое положение Азербайджана, богатый опыт реализации международных энергетических проектов и надежные отношения со странами-партнерами создают прочную основу для достижения этой цели", - отметил министр.

По итогам форума были согласованы дальнейшие шаги по подготовке дорожной карты партнерства и продолжению работы над подготовкой к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту.

Участники проекта

"Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор" - это трансграничный проект передачи электроэнергии с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Инициатива была создана в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного 17 декабря 2022 года в Бухаресте с участием Европейской комиссии.

Подготовкой проекта занимается совместная компания Green Energy Corridor Power Company (GECO), зарегистрированная в Бухаресте. Компания принадлежит национальным операторам электрических сетей четырех стран. Азербайджан представлен компанией "АзерЭнерджи", Грузия - Georgian State Electrosystem, Румыния - Transelectrica, Венгрия - MVM. Доля каждой из четырех компаний в GECO составляет 25%.

Проект включен в Десятилетний план развития сети Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) на 2026 год под номерами 1248 и 1244.

На следующем этапе планируется подготовить план реализации проекта, уточнить возможности его финансирования и продолжить работу над подготовкой к принятию окончательного инвестиционного решения в 2029 году.