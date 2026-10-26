В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра

Министерство науки и образования Азербайджана выразило протест в связи с заявлением министра науки, исследований и технологий Ирана Хосейна Симайи-Саррафа по вопросам образования в Азербайджане.

Как передает Day.Az, в заявлении министерства отмечается, что высказывания иранского министра вызывают удивление и сожаление.

"Это совершенно неуместное заявление, которое является не чем иным, как попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Никому не позволено вмешиваться во внутренние дела нашей страны, в том числе в ее образовательную политику, и подобные попытки вмешательства решительно пресекаются", - подчеркивается в заявлении.

Министерство науки и образования призвало иранских официальных лиц заниматься проблемами собственной страны вместо вмешательства во внутренние дела других государств.

В заявлении также отмечается, что в результате проводимой Ираном политики в стране нет ни одной школы, в которой обучение ведется на азербайджанском языке. В высших учебных заведениях преподавание также не осуществляется на азербайджанском языке.

По информации министерства, около 40 миллионов жителей Ирана являются этническими азербайджанцами и коренным населением страны. При этом, как подчеркивается в заявлении, на протяжении десятилетий они лишены возможности получать образование на родном языке.

"Министру науки, исследований и технологий Ирана, а также другим лицам, выступающим в Иране по данной теме, следовало бы вместо вмешательства во внутренние дела Азербайджана заниматься именно этими вопросами и принимать меры для устранения этой беспрецедентной несправедливости, продолжающейся десятилетиями", - говорится в заявлении министерства.