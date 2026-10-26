США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе

Военно-морские силы США за последние шесть месяцев обеспечили безопасный проход более трех тысяч торговых судов через Ормузский пролив на фоне противостояния с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным командования, с лета через Ормузский пролив было транспортировано около полутора миллиардов баррелей нефти. В CENTCOM также отметили, что за последние месяцы 95% коммерческих судов, направлявшихся через пролив, прошли его без инцидентов.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, предусматривающий немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, заявив о нарушении достигнутых договоренностей, касающихся Ормузского пролива.

Через Ормузский пролив проходит около 25% мировой торговли нефтью и около 20% мировой торговли сжиженным природным газом.

Позднее администрация США дала понять, что намерена отказаться от широкомасштабного применения военной силы против Ирана и перейти к стратегии экономического давления на страну посредством санкций.