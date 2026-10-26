Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО

На кадрах, опубликованных Министерством внутренних дел в связи с массовой дракой в Баку, также фигурирует Ахмед Ализаде - сын депутата Арзухана Ализаде.

Как передает Day.Az, согласно совместному сообщению Генеральной прокуратуры и МВД, по делу о деятельности преступного сообщества в Хатаинском районе арестованы 11 человек, в том числе Ахмед Ализаде.

Напомним, что 23 октября в ресторане "Ab-Hava", расположенном на улице Генерала Шихлинского, в результате массовой драки от ножевых ранений погиб 43-летний Дж. Мирагаев.

Расследование по данному факту продолжается.