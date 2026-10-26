Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан создал условия для продвижения региональных проектов даже в обход тех, кто тормозит процессы на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом заявил эксперт по вопросам безопасности, политический обозреватель Фарид Бахшалиев в новом выпуске аналитического видеопроекта Baku Network "Диалог с Тофиком Аббасовым".

"Если они в силу беспорядочности мысли и деструктивных выпадов пытаются отстраниться от процессов, выгодных абсолютно всем сторонам, это их выбор. Ждать их никто не намерен", - сказал эксперт, комментируя позицию Армении.

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко дал понять всем, кто рассчитывает пересмотреть статус-кво, что вопрос закрыт и исторические решения уже приняты. Ф.Бахшалиев подчеркнул, что сегодня ни одно принципиальное региональное решение, будь то коридор "Север - Юг", Средний коридор или маршрут "Восток - Запад", не принимается в обход национальных интересов Азербайджана.

Говоря о задержках в реализации региональных проектов, политический обозреватель указал на затягивание иранской стороной строительства железнодорожного участка Астара - Решт, назвав это внутренним вопросом Ирана.

Ф.Бахшалиев также подробно остановился на внешнеполитической линии Еревана.

"Если в Ереване полагают, что можно ситуативно поворачиваться лицом к Европе и продвигать ее интересы, одновременно поворачиваясь спиной к России, то это опасный дисбаланс, который они сами обязаны отрегулировать", - отметил он.

Критически эксперт оценил и присутствие наблюдателей Евросоюза на армянской границе.

"Когда государство допускает размещение на своей земле чужих военных контингентов и миссий, наблюдателей ЕС с биноклями на границе, это прямо указывает: национальные интересы там отодвинуты на второй план", - заявил Бахшалиев.

Затягивание подписания мирного договора, по его оценке, бьет исключительно по самой Армении. Азербайджан при этом успешно сотрудничает со странами Центральной Азии, ведет диалог со всеми полюсами силы и принципиально остается внеблоковым государством.

"Соседям пора осознать: безопасность и экономическое развитие строятся не на грантах и внешней зависимости. К вечным просителям никто и никогда не будет относиться серьезно", - сказал политический обозреватель.

Во второй части беседы речь шла об информационной безопасности. Противостоять инспирированным информационным волнам, считает Бахшалиев, способны только подготовленные специалисты, которые не ленятся перепроверять факты.

"Любой информационный вброс преследует цель. Нужно вскрывать мотив: кому выгодно и зачем это сделано", - подчеркнул эксперт.

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