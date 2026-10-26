Фиаско армянских реваншистов в Вене: на оргкомитет фестиваля оказывается давление

Автор: Мехти Ахмедзаде

Истерика армянских реваншистов из-за международного культурного фестиваля в Вене прибавила по уровню своей абсурдности.

Сегодня стало известно, что в столице Австрии было созвано некое "экстренное заседание". После давления оказанного со стороны армянского лобби, Организационный комитет Всемирной ассоциации фестивалей (WOFA) намерен обсудить сложившуюся ситуацию и "возможные дальнейшие действия". О результатах заседания будет сообщено позже.

Более того, президент WOFA Зоран Стрезовски в очередном письме имя провокаторов почему-то выразил солидарность с ними и сообщил о "готовности предложить полную отмену фестиваля в знак поддержки коллективов, лишившихся возможности выступить". При этом окончательного решения о судьбе фестиваля пока не принято.

Напомним, что на днях в Вене была предотвращена попытка продвижения армянской сепаратистской символики на фестивале. Организаторы мероприятия, запланированного на ноябрь, отменили участие двух армянских коллективов - фейковых "государственного" оркестра ликвидированного "арцаха" и "государственного" ансамбля песни и танца "Мы - наши горы".

Провокаторы на протяжении трех месяцев готовились к поездке в Вену и разработали "специальную программу выступлений". Однако 21 октября организаторы фестиваля уведомили их об отмене приглашений.

После этого председатель организации Апрес Маргарян обратился за разъяснениями к президенту Всемирной ассоциации фестивалей (WOFA) Зорану Стрезовски. Стрезовски, в свою очередь, сообщил, что организаторов уведомили о том, что выступления носят провокационный характер. Позднее, 23 октября, в ответ на истерики, он уточнил, что несколько посольств выступили против участия ансамблей, указав на их сепаратистскую деятельность.

Таким образом провокация на фестивале была полностью пресечена. Реваншисты с обидой отреагировали на решение организаторов, потребовав, раскрыть названия дипломатических представительств и пересмотреть принятое решение. Провокаторы расценили отмену выступлений как "ограничение культурных прав" и заявили о намерении обратиться в МИД Армении, Австрии, ЮНЕСКО, ООН, Совет Европы, ОБСЕ и австрийские государственные органы.

Как видим, провокация и истерика реваншистов привели к тому, что фестиваль вовсе могут отменить.

Картина, действительно, абсурдная, ибо организаторы готовы пожертвовать целым международным фестивалем лишь бы не обидеть тех, кто собирался использовать культурное мероприятие для лжепропаганды. WOFA, по идее, должна защитить фестиваль от политических провокаций, но раздумывает лишить праздника всех из-за кучки провокаторов.

Остается надеяться, что здравый смысл все же возобладает и организаторы не станут ставить интересы отдельных коллективов выше интересов десятков других участников, приехавших в Вену ради искусства, а не политических скандалов.