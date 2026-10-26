"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана

Бакинский "Сабах" повторил рекорд чемпионата Азербайджана по футболу по надежности обороны на старте сезона. В восьми проведенных матчах Мисли Премьер-лиги столичный клуб пропустил всего один гол.

Как передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, средний показатель пропущенных мячей команды составляет 0,125 за игру.

За всю историю чемпионата Азербайджана, который проводится с 1992 года, лишь в пятый раз команда пропустила не более одного мяча в первых восьми встречах.

Последним клубом, добившимся такого результата, была "Габала" в сезоне 2016/2017. С тех пор на протяжении девяти сезонов ни одной команде не удавалось повторить это достижение.

Впервые рекорд установил "Нефтчи" в сезоне 2001/2002. Впоследствии его повторили АЗАЛ, "Хазар-Лянкяран" и "Габала".

Теперь к этому списку присоединился "Сабах", повторивший лучший показатель в истории национального первенства после восьми матчей.