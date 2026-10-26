https://news.day.az/sport/1869650.html "Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана Бакинский "Сабах" повторил рекорд чемпионата Азербайджана по футболу по надежности обороны на старте сезона. В восьми проведенных матчах Мисли Премьер-лиги столичный клуб пропустил всего один гол. Как передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, средний показатель пропущенных мячей команды составляет 0,125 за игру.

"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана

Спорт, 26 октября 2026 12:31 (UTC +04:00) 345
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана

Бакинский "Сабах" повторил рекорд чемпионата Азербайджана по футболу по надежности обороны на старте сезона. В восьми проведенных матчах Мисли Премьер-лиги столичный клуб пропустил всего один гол.

Как передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, средний показатель пропущенных мячей команды составляет 0,125 за игру.

За всю историю чемпионата Азербайджана, который проводится с 1992 года, лишь в пятый раз команда пропустила не более одного мяча в первых восьми встречах.

Последним клубом, добившимся такого результата, была "Габала" в сезоне 2016/2017. С тех пор на протяжении девяти сезонов ни одной команде не удавалось повторить это достижение.

Впервые рекорд установил "Нефтчи" в сезоне 2001/2002. Впоследствии его повторили АЗАЛ, "Хазар-Лянкяран" и "Габала".

Теперь к этому списку присоединился "Сабах", повторивший лучший показатель в истории национального первенства после восьми матчей.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ФК САБАХ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 14:16 (UTC+04), Политика 147
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 14:11 (UTC+04), Политика 196
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 14:07 (UTC+04), Политика 217
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 14:02 (UTC+04), Политика 256
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 13:58 (UTC+04), Экономика 264
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 233
Президент Ильхам Алиев принял представителя Контртеррористического управления ООН 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 1 548
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 305
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 13:43 (UTC+04), Политика 319
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 1 666
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 317
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 13:31 (UTC+04), Политика 363
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 2 125
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 1 370
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:11 (UTC+04), Общество 371
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 350
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 12:55 (UTC+04), Культура 379
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 3 530
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 12:31 (UTC+04), Спорт 344
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 3 693
США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе 11:50 (UTC+04), В мире 463
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО 11:32 (UTC+04), Экономика 465
Ağac kəsən şəxs işdən azad edilib 11:32 (UTC+04), Azərbaycanca 489
Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО 11:25 (UTC+04), Общество 708
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии 11:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 564
В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра 11:22 (UTC+04), Общество 669
Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Политика 5 303
Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея 11:11 (UTC+04), Общество 1 263
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО 11:04 (UTC+04), В мире 505
Yollarda yeni zolaq? - Təhlükəsizlik zolağından kimlər istifadə edə bilər? - RƏSMİ 10:51 (UTC+04), Azərbaycanca 539
ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 10:48 (UTC+04), Экономика 510
Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане 10:36 (UTC+04), Спорт 448
Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R) 10:25 (UTC+04), Экономика 529
Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов 10:23 (UTC+04), Общество 462
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
На этой улице ограничено движение транспорта 10:02 (UTC+04), Общество 511
В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм 09:58 (UTC+04), В мире 538
Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az 09:50 (UTC+04), Политика 5 804
11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО 09:39 (UTC+04), Общество 768
Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 543
В двух районах Баку не будет света 09:31 (UTC+04), Общество 636
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера 09:22 (UTC+04), Спорт 553
США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ 09:17 (UTC+04), В мире 587
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Биткоин упал в цене 08:50 (UTC+04), Экономика 596
В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО 08:31 (UTC+04), В мире 679
Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), Общество 664
Социальный кризис и политический тупик: что на самом деле происходит во Франции? - РАСКЛАД от Намика Алиева 08:00 (UTC+04), В мире 7 042
В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), Общество 582
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Британии задержали более 1,5 тыс. авиарейсов 07:19 (UTC+04), Туризм 523
Названа причина иметь два смартфона 07:07 (UTC+04), Наука и технологии 589
День обещает быть насыщен открытиями - гороскоп на 26 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 912
Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна 04:58 (UTC+04), Медицина 588
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), Спорт 679
США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины 02:31 (UTC+04), В мире 783
Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 868
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна 00:38 (UTC+04), В мире 859
Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 811
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 748
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 680
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 892
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 790
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 853
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 866
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 7 417
Qızıl aldı, ziyana düşdü - VİDEO 25 октября 22:35 (UTC+04), Azərbaycanca 778
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 976
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 870
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 017
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 861
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 879
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 882
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 923
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 6 087
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 1 004
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 957
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 4 889
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 1 088
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 783
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 985
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 25 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 798
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 18:38 (UTC+04), В мире 1 028
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 25 октября 18:17 (UTC+04), Это интересно 732
Раскрыты тормозящие Windows настройки 25 октября 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 764
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 25 октября 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 005
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 25 октября 17:44 (UTC+04), Спорт 5 762
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 25 октября 17:29 (UTC+04), Спорт 775
Землетрясение в Китае 25 октября 17:14 (UTC+04), В мире 982
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 25 октября 17:00 (UTC+04), В мире 923
В США запускают необычные рейсы 25 октября 16:46 (UTC+04), Туризм 691
Xalidə Gözəl vəfat etdi 25 октября 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 947
К сведению водителей - Завтра... 25 октября 16:29 (UTC+04), Общество 980
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 16:14 (UTC+04), Культура 694
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 25 октября 16:00 (UTC+04), Спорт 646
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 25 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 914
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 25 октября 15:46 (UTC+04), Это интересно 708
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 25 октября 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 608
Названа причина появления «мусора» в Windows 25 октября 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 717
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 25 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 952
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 25 октября 15:13 (UTC+04), Общество 5 734
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 25 октября 15:05 (UTC+04), В мире 7 131
К сведению отправляющихся на Бали 25 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 022
Иран готовит покушения на американских дипломатов 25 октября 14:41 (UTC+04), В мире 6 915
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 25 октября 14:33 (UTC+04), Культура 745
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 25 октября 14:21 (UTC+04), В мире 981
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 25 октября 14:15 (UTC+04), Спорт 6 067
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 25 октября 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 881
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 25 октября 14:04 (UTC+04), В мире 989
Смертельное ДТП в Товузе 25 октября 13:46 (UTC+04), Общество 704
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 25 октября 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 949
В Италии задержали сотни человек во время протестов 25 октября 13:32 (UTC+04), В мире 965
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 25 октября 13:20 (UTC+04), Общество 3 314
Один вид смартфонов станет популярным 25 октября 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 691
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 13:00 (UTC+04), В мире 983
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - ФОТО 25 октября 12:46 (UTC+04), Общество 7 806
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 25 октября 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 1 173
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 25 октября 12:32 (UTC+04), Культура 674
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 25 октября 12:18 (UTC+04), Общество 742
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 25 октября 12:09 (UTC+04), В мире 962
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 25 октября 12:00 (UTC+04), Общество 804
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 25 октября 11:49 (UTC+04), Спорт 674
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 25 октября 11:37 (UTC+04), В мире 1 024
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 25 октября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 259
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 25 октября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 968
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 25 октября 11:17 (UTC+04), В мире 1 015
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 11:06 (UTC+04), Спорт 4 839
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 25 октября 10:53 (UTC+04), В мире 1 046
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 25 октября 10:42 (UTC+04), Культура 1 705
Маск заявил о кровожадности европейцев 25 октября 10:28 (UTC+04), В мире 1 021
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 25 октября 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 974
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 25 октября 10:17 (UTC+04), Спорт 693
В Болгарии выбирают президента 25 октября 10:12 (UTC+04), В мире 966
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 25 октября 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 626
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 25 октября 10:02 (UTC+04), В мире 1 109
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 25 октября 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 996
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 25 октября 09:50 (UTC+04), Экономика 7 393
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 25 октября 09:39 (UTC+04), В мире 1 068
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 25 октября 09:27 (UTC+04), В мире 6 500
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 25 октября 09:14 (UTC+04), Спорт 671
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 25 октября 09:01 (UTC+04), В мире 1 059
Названы первые признаки проблем с легкими 25 октября 08:55 (UTC+04), Медицина 716
Названы способы продлить жизнь ноутбука 25 октября 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 691
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 25 октября 08:15 (UTC+04), Общество 959
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 25 октября 08:00 (UTC+04), Экономика 6 180
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 25 октября 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 25 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 947
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 06:28 (UTC+04), Общество 791
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 25 октября 04:22 (UTC+04), В мире 1 220
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 25 октября 03:10 (UTC+04), Общество 776
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 25 октября 02:20 (UTC+04), Это интересно 972
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 25 октября 01:40 (UTC+04), Общество 972
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 25 октября 01:33 (UTC+04), Общество 6 847
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 25 октября 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 793
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 25 октября 00:59 (UTC+04), Спорт 812
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 25 октября 00:35 (UTC+04), Спорт 8 349
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 25 октября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 257
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 954
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 25 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 824
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 351
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 769
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 796
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 947
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 846
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 6 339
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 6 146
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 954
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 210
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 808
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 1 195
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 733
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 28 987
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 959
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 935
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 340
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 4 492
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 1 371
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 879
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 4 172
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 386
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 495
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 1 438
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 987
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 1 335
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 952
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 1 310
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 871
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 837
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 335
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 830
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 428
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 589
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 608
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 1 375
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 790
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 9 002
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 339
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 1 452
Еще новости