Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном
Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области культуры между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, после вступления соглашения в силу Министерство культуры Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики - направить Правительству Республики Узбекистан уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
Соглашение было подписано 23 августа 2026 года в Ташкенте.
Другим указом Президента Ильхама Алиева утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области туризма между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан", подписанное 23 августа 2026 года в Ташкенте.
Согласно документу, после вступления соглашения в силу Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики - направить Правительству Республики Узбекистан уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
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