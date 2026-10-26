Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области культуры между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу Министерство культуры Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики - направить Правительству Республики Узбекистан уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Соглашение было подписано 23 августа 2026 года в Ташкенте.

Другим указом Президента Ильхама Алиева утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области туризма между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан", подписанное 23 августа 2026 года в Ташкенте.

Согласно документу, после вступления соглашения в силу Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики - направить Правительству Республики Узбекистан уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.