Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем.

Как передает Day.Az, публикацию в связи с этим Первый вице-президент разместила в своем аккаунте в социальных медиа.

В публикации говорится:

"Сегодня исполняется 80 лет Народному художнику, председателю Союза художников Азербайджана Фархаду Халилову.

Уважаемый Фархад муаллим!

Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 80-летним юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие богатого традициями азербайджанского изобразительного искусства! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!

С глубоким уважением и любовью,

MEHRİBAN".