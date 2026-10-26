Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем.
Как передает Day.Az, публикацию в связи с этим Первый вице-президент разместила в своем аккаунте в социальных медиа.
В публикации говорится:
"Сегодня исполняется 80 лет Народному художнику, председателю Союза художников Азербайджана Фархаду Халилову.
Уважаемый Фархад муаллим!
Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 80-летним юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие богатого традициями азербайджанского изобразительного искусства! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!
С глубоким уважением и любовью,
MEHRİBAN".
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