Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 октября.

Как передает Day.Az, в Национальной гидрометеорологической службе сообщили, что в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днем - 17-21° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны небольшие дожди. Местами временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-14° тепла, днем - 17-20° тепла, в горах ночью - 0-5° тепла, днем - 5-10° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az