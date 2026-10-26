https://news.day.az/azerinews/1869651.html Cinayət işləri üzrə Avropa Konvensiyasına Əlavə Protokol ratifikasiya edilib "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokolu ratifikasiya edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu təsdiqləyib.
Cinayət işləri üzrə Avropa Konvensiyasına Əlavə Protokol ratifikasiya edilib
"Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokolu ratifikasiya edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu təsdiqləyib.
Sənədə əsasən, 2001-ci il 8 noyabr tarixli "Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında" Avropa Konvensiyasına İkinci Əlavə Protokol Azərbaycan Respublikasının müvafiq qeyd-şərti və bəyanatları ilə təsdiq edilib.
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