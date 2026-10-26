https://news.day.az/officialchronicle/1869657.html Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО 26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Исмаила Ульд Шейха Ахмеда. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО
26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Исмаила ульд Шейха Ахмеда.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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