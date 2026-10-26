В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией

Азербайджан готов поставить точку в вопросе установления мира с Арменией.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Томом Берендсеном в Баку, передает Day.Az.

Он отметил, что Азербайджан продемонстрировал свою добрую волю, а текст мирного договора парафирован.

"Мы наблюдаем за политическими процессами, происходящими внутри Армении. Мир должен быть важен для армянского общества. Азербайджан готов поставить точку в этом вопросе", - заявил министр.