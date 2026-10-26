Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО

Спустя 98 лет одна из самых масштабных опер мирового репертуара - "Турандот" Джакомо Пуччини - вновь прозвучала на бакинской сцене. Премьера проходила в течение трех дней, и каждый спектакль завершался продолжительными овациями стоя. В постановке приняли участие ведущие азербайджанские оперные исполнители и известные зарубежные артисты, приглашенные специально для этого проекта.

Новая постановка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета предлагает оригинальное прочтение оперы Пуччини, объединяя традиции мирового оперного искусства с авторским видением создателей спектакля.

Как передает Day.Az, чтобы рассказать о тех, кто стоит за рождением этого сценического действа, Trend Life предлагает заглянуть за кулисы - туда, где задолго до того, как занавес откроет зрителям волшебный мир оперы, кипит своя жизнь с ее особым, немного сумасшедшим предпремьерным ритмом.

Кто-то распевается, кто-то ищет укромный уголок, чтобы сосредоточиться. У гримерных столиков гримеры и парикмахеры завершают последние приготовления, костюмеры торопливо подшивают наряды. Шутки, звонки, переговоры, ожидание и волнение - последние приготовления перед выходом на сцену. Здесь собираются артисты хора и балетная группа театра. Кто-то несет огромные корзины с нежно-лиловыми, кремовыми и розовыми цветами.

В этой праздничной суете есть своя магия. Закулисье живет в особом ритме: волнение соседствует с радостью, а напряжение последних минут - с предвкушением встречи со зрителем. Кажется, что энергии и эмоций, которыми наполнены эти мгновения, хватит на весь зрительный зал.

Пять стихий на оперной сцене

О режиссерском замысле, особенностях работы над оперой и новых акцентах ее сценического воплощения Trend Life поговорил с режиссером-постановщиком Микаилом Микаиловым.

Беседу то и дело прерывали рабочие вопросы и телефонные звонки - предпремьерная жизнь театра шла своим чередом. Несмотря на это, режиссеру удалось обозначить главное в его прочтении сказки Карло Гоцци.

В основе замысла - пять стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода. Они отсылают к даосизму и традиционной китайской философии. "На самом деле, в этой сказке все это есть", - отметил Микаилов.

Важную роль в спектакле играет балет. По задумке режиссера, он становится не просто украшением, а полноценной частью сценического действия. Пластика танцовщиков, характер движений и выразительность костюмов помогают раскрыть философские смыслы и воплотить идею пяти стихий в движении.

Как отметил Микаил Микаилов, реализация такого замысла требует слаженной работы всей труппы.

Когда философия оживает в танце

Если режиссерская концепция определяет философскую основу спектакля, то хореография помогает раскрыть ее через движение и пластику. О том, какую роль танец играет в новой "Турандот" и как создавался ее хореографический рисунок, Trend Life поговорил с народной артисткой Азербайджана Мединой Алиевой. Вместе с заслуженным артистом Анaром Микаиловым она работала над хореографией постановки.

На этот раз спектакль представили во Дворце Гейдара Алиева, поскольку на сцене театра оперы и балета продолжается реконструкция. По словам Медины Алиевой, особенности сценического пространства дворца потребовали от хореографической группы дополнительных решений. Учитывая, что в "Турандот" задействована практически вся театральная труппа, необходимо было продумать перемещения артистов и построение танцевальных эпизодов, сохранив их выразительность и органично вписав в общий рисунок спектакля.

Отдельной творческой задачей стало воплощение предложенной режиссером концепции пяти стихий. Для каждой из них хореографы искали собственные пластику, динамику и выразительный сценический образ. Так философская идея получила развитие в движении, став частью общего художественного решения спектакля.

Когда на сцене рождается сказка

Философский замысел спектакля раскрывается не только через хореографию, но и через сценографию и костюмы - именно они создают осязаемый мир постановки. "Турандот" - сказочная история, действие которой связано с Китаем, его культурой и традициями. Поэтому перед художником-постановщиком стояла задача не только передать атмосферу восточной сказки, но и найти выразительный визуальный язык, в котором фантазия сочеталась бы с историческими и культурными мотивами.

О том, как создавался художественный облик спектакля и какую роль в нем играют костюмы, Trend Life поговорил с художником-постановщиком Мустафой Мустафаевым.

Для него "Турандот" стала исполнением давней мечты - возможностью впервые поработать над оперой такого масштаба.

"Мне очень-очень нравится эта сказка. Я давно мечтал поработать над оперой, а тут сразу Турандот! Это прекрасная музыка, удивительная, по-настоящему сказочная опера. Я благодарен судьбе и Юсифу Эйвазову за возможность стать частью такого проекта", - поделился Мустафа Мустафаев.

Создание сценического облика потребовало большой работы и немалых физических усилий: в сжатые сроки предстояло изготовить множество костюмов, продумать детали и воплотить замысел режиссера. Как и в хореографии, особое место в визуальном решении заняли пять стихий. Их сценическое воплощение, подчеркнутое яркими костюмами, придало опере дополнительную выразительность и динамику.

"Все решения были непростыми. Создание декораций и костюмов было нелегкой задачей. Особенно сложной задачей стало создание костюмов Турандот и Калафа - они заставили пофантазировать. Мы старались создать настоящую сказку", - рассказал художник-постановщик.

Отдельно Мустафа Мустафаев поблагодарил техническую команду, благодаря которой удалось воплотить задуманные решения, сшить и расписать костюмы. "Без участия этих людей многое было бы просто невозможно", - добавил он.

Особое место в истории постановки принадлежит Юсифу Эйвазову - народному артисту Азербайджана, директору театра и всемирно известному оперному певцу. Именно он стал инициатором и руководителем проекта по возвращению "Турандот" на бакинскую сцену после 98-летнего перерыва. В первый премьерный вечер Эйвазов сам исполнил партию принца Калафа - одну из знаковых в его репертуаре. С этой партией певец выступал на ведущих оперных сценах мира, включая Метрополитен-оперу в Нью-Йорке, Венскую государственную оперу, Берлинскую государственную оперу и миланский театр "Ла Скала".

Постановка объединила ведущих азербайджанских исполнителей и приглашенных зарубежных артистов. Среди них - итальянское сопрано Кармен Джаннаттазио и чилийский тенор Диего Годой, а также народные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов и Акрам Поладов.

В спектакле также приняли участие заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова, Илаха Эфендиева, Фарид Алиев, Афаг Аббасова, Антон Ферштандт, Инара Бабаева, Турал Агасиев и Алиахмед Ибрагимов, а также Фатима Джафарзаде, Фахмин Ахмедли, Орхан Джалилов, Игорь Ядров, Махир Тагизаде и Мухаммед Шаммадов.

За дирижерским пультом выступили известные маэстро Беатриче Венези, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев и Мустафа Мехмандаров.

Новая постановка, специально созданная для бакинской сцены, объединила усилия большой творческой команды театра: режиссера-постановщика Микаила Микаилова, художника-постановщика Мустафы Мустафаева, художника-исполнителя, заслуженного работника культуры Тегерана Бабаева и хормейстера, заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой.

За кулисами "Турандот" - огромный труд, творческие поиски, смелые решения и десятки людей, каждый из которых внес свой вклад в создание спектакля. На сцене все это соединяется в единое целое, превращаясь в удивительный мир музыки, движения и восточной сказки, в которой любовь способна растопить даже самое холодное сердце.

Не секрет, что оперные постановки такого уровня традиционно относятся к числу самых дорогостоящих в мире. Тем ценнее, что создатели бакинской версии уделили особое внимание доступности билетов, чтобы как можно больше ценителей прекрасной музыки Пуччини смогли прикоснуться к этому шедевру.