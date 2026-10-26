https://news.day.az/officialchronicle/1869649.html В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. Новость обновляется
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре