https://news.day.az/azerinews/1869659.html Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiana açqı məktub ünvanlayıb. Day.Az xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub: "Hörmətli cənab Prezident! Biz - Azərbaycan Respublikasının vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri ilk öncə Sizə dərin ehtiramımızı ifadə edirik.

Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb

Azərbaycanca, 26 октября 2026 13:32 (UTC +04:00) 308
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb

Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiana açqı məktub ünvanlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub:

"Hörmətli cənab Prezident!

Biz - Azərbaycan Respublikasının vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri ilk öncə Sizə dərin ehtiramımızı ifadə edirik.

Sizin işğaldan azad edilmiş doğma Xankəndiyə və hər bir azərbaycanlı üçün əziz olan Şuşa şəhərinə səfərinizi, Azərbaycan Respublikasına münasibətdə nümayiş etdirdiyiniz xoş məramı, Azərbaycan və İran İslam Respublikası arasında mehriban qonşuluğa verdiyiniz önəmi, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevlə qarşılıqlı hörmətə, etimada və səmimiyyətə əsaslanan münasibətlərinizi yüksək qiymətləndiririk.

Sizin həkim kimi onlarla azərbaycanlı pasiyenti əməliyyat etməyiniz, onlara böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmağınız, insanlara xidmət amalınız, eləcə də ictimai xadim kimi vətəndaşlıq mövqeyiniz Azərbaycan xalqının Sizə olan rəğbətini daha da artırıb.

Hörmətli cənab Prezident!

Sizin Azərbaycan dilinə, Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə və zəngin ədəbi irsinə bəslədiyiniz məhəbbət və hörmət təqdirəlayiqdir. Müxtəlif çıxışlarınızda ana dilində şeirlər səsləndirməyiniz, Azərbaycan atalar sözlərinə müraciət etməyiniz, ailə üzvlərinizlə doğma ana dilində ünsiyyət qurmağınız və bu dilə bağlılığınızı qürurla nümayiş etdirməyiniz əvəzsizdir.

Bütün bunlar Sizin üçün Azərbaycan dilinin sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də mənəvi kimliyin, tarixi yaddaşın və milli mənsubiyyətin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərir.

Məhz bu baxımdan inanırıq ki, ana dilinin insan həyatında daşıdığı müstəsna əhəmiyyəti qiymətləndirən bir dövlət başçısı kimi Siz İranda yaşayan milyonlarla azərbaycanlının öz doğma dilində təhsil almaq arzusuna da xüsusi həssaslıqla yanaşacaqsınız.

Hesab edirik ki, İranın ictimai-siyasi, iqtisadi mədəni və digər sahələrdə həyatında həmişə mühüm rol oynayan azərbaycanlıların ana dilində təhsil imkanlarının təmin olunması istiqamətində tarixi addımlar atmağın vaxtı çatıb.

Bu gün həmin tarixi irsin layiqli davamçıları olan milyonlarla insanın öz ana dilini qorumaq, inkişaf etdirmək və gələcək nəsillərə ötürmək imkanlarının genişləndirilməsi həm mənəvi məsuliyyət, həm də tarixi ədalət məsələsidir.

Sizdən xahiş edirik ki, İran İslam Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların ölkə Konstitusiyasında təsbit olunmuş ana dilində təhsil imkanlarının təmin olunması istiqamətində qətiyyətli və əməli addımlar atılmasına şəxsən təşəbbüs göstərəsiniz.

Hesab edirik ki, bu məqsədlə Azərbaycan dilinin məktəblərdə sistemli şəkildə tədrisinin təşkil edilməsini, Azərbaycan dilində təhsil verən orta və ali təhsil müəssisələrinin yaradılmasını, müvafiq pedaqoji kadrların hazırlanmasını, dərslik və tədris proqramlarının işlənib hazırlanmasını, eləcə də bu istiqamətdə zəruri hüquqi və institusional mexanizmlərin formalaşdırılmasına ehtiyac duyulur.

Əminik ki, belə bir təşəbbüs yalnız milyonlarla insanın çoxdankı arzusunun gerçəkləşməsinə xidmət etməyəcək, həm də İranın mədəni müxtəlifliyinə verilən yüksək dəyərin, ədalətə və bərabərliyə sadiqliyin parlaq nümunəsinə çevriləcəkdir.

Ana dilində təhsil almaq imkanı yaratmaq bir xalqın keçmişinə göstərilən ehtiram, bu gününə verilən dəyər və gələcəyinə qoyulan ən qiymətli sərmayədir.

Hörmətli cənab Prezident!

İnanırıq ki, məhz Sizin prezidentliyiniz dövründə bu istiqamətdə tarixi addımlar milyonlarla azərbaycanlının yaddaşında silinməz iz qoyacaq, həmişə minnətdarlıqla yad ediləcəkdir.

Biz - Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də bu nəcib missiyanın həyata keçirilməsinə, ana dilində təhsilin inkişafına, elmi-pedaqoji və mədəni əməkdaşlığın genişləndirilməsinə öz imkanlarımız daxilində hər cür dəstək verməyə hazır olduğumuzu bildiririk.

Bu məktubumuzu qələmə alarkən, Sizin də daim böyük sevgi və ehtiramla yad etdiyiniz Azərbaycanın və İranın qüdrətli söz ustadı Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın ana dilimizə həsr etdiyi ölməz misralarını dərin duyğularla xatırlayırıq.

İnanırıq ki, ana dilinə böyük məhəbbət bəsləyən bir Prezident kimi Siz bu tarixi missiyanın gerçəkləşməsi üçün öz layiqli töhfənizi əsirgəməyəcəksiniz.

Dərin hörmət və ehtiramla,

Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri:

Ramil İskəndərli - Azərbaycan Milli QHT Forumunun İdarə Heyətinin sədri
Fuad Məmmədov - "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının sədri
Sevda Tahirli - Mirzə Ələkbər Sabir Fondunun rəhbəri
Varis Yolçiyev - Azərbaycan Ədəbiyyat Fondunun rəhbəri
Sevinc Əlizadə - "Zəfər" Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin sədri
Zaur İbrahimli - "Prioritet" Sosial İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri
Dilqəm Əhməd - "Çapar" Milli İrsin Tədqiqi Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri
Seyfəddin Hüseynli - "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyinin sədri
Səadət Məmmədova - "Maarifçi Media Mərkəzi" İctimai Birliyinin sədri
Qəmər Bağırova - "Cəfər Cabbarlı adına Mədəniyyət, Elm və Təhsilin İnkişafına Yardım" İctimai Birliyinin sədri
Fəridə Mirişova - "İz" Mədəniyyətin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin sədri
Sevinc Abdullayeva - "Qadın və Uşaqların Təhsilinə Dəstək" İctimai Birliyinin sədri
Əliməmməd Nuriyev - Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri
Könül Behbudova - "Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyinin sədri
Şəbnəm Səfərova - "Qarabağın Tərəqqisi Naminə" İctimai Birliyinin sədri
Umud Mirzəyev - Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun rəhbəri
Mübariz Əsgərov - "Obyektiv" Milli Dəyərlərin Təbliğinə Dəstək İctimai Birliyinin sədri
Şahin Rəhmanlı - "İrəli" İctimai Birliyinin sədri
İradə Rzazadə - "Vətəndaşların Sosial Rifahı Naminə" İctimai Birliyinin sədri
Lalə Sərdarlı - "Tətbiqi Sənət Nümunələrinin Qorunmasına və Təbliğinə Yardım" İctimai Birliyinin sədri
Məqsəd Sarıyev - "YENİSİ" Ədədiyyət və Mədəniyyət Təzahürləri Mərkəzi İctimai Birliyi
Tükəzban Süleymanova - "Öyrədərək Öyrənirik" Gənclərin İntellektual İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin sədri
Fariz Xəlilli - "Miras" Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin sədri
Müşviq Ələsgərli - "Mediada İnnovativ Təşəbbüslərə Dəstək" İctimai Birliyinin sədri
Xatirə Vəliyeva - "Xankəndi" Məcburi Köçkünlərə Dəstək İctimai Birliyinin sədri
Səltənət Qocamanlı - "İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi" İctimai Birliyinin sədri
Novella Cəfərova - "D.Əliyeva adına Azərbaycan Qadınlarının Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyəti" İctimai Birliyinin sədri
Səadət Bənənyarlı - "Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyəti Azərbaycan Milli Bölməsi" İctimai Birliyinin sədri
Aqil Camal - "Ortaq Dəyərlər" İctimai Birliyinin sədri
Əmir Əliyev - "İnsan Hüquqlarının Təşviqi Mərkəzi" İctimai Birliyinin sədri
Səməd Vəkilov - "Müvəkkil Hüquq Mərkəzi" İctimai Birliyinin sədri
Elşad Eyvazov - Tərəfsiz Jurnalistlər İctimai Birliyinin sədri
Şəlalə Həsənova - İctimaiyyətlə Əlaqələrin İnkişafına Kömək İctimai Birliyinin sədri
Ayaz Mirzəyev - "Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi" İctimai Birliyinin sədri
Şəhla Nağıyeva - "Sönməz Məşəl" Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin sədri
Cəsarət Hüseynzadə - "İnformasiya və Sosial Təşəbbüslərə Dəstək" İctimai Birliyinin sədri
Vüsalə Hüseynli - "İslahatçı qadınlar və innovasiyalar" İctimai Birliyinin sədri
Əhməd Abbasbəyli - "Cəmiyyətin İnkişafı Mərkəzi" İctimai Birliyinin sədri
Aytən Həsənova - "Azərbaycan Mədəni İrs Sənətkarlığına Dəstək və Kreativ Sənaye" İctimai Birliyinin sədri
Fuad Hüseynzadə - "Diaspor Fəaliyyətinə Jurnalistlərin Dəstəyi" İctimai Birliyinin sədri
Anar Xəlilov - "Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə" İctimai Birliyinin sədri
Cavid Abdullayev - "Yeni Yol" Gənclərin Maariflənməsi İctimai Birliyinin sədri
Turanə Orucova - "İncəsənətin Tərəqqisinə Dəstək" İctimai Birliyinin (İB) təsisçisi və sədri
Xalid Kazımov - "Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi" İctimai Birliyinin sədri
Elşad Məmmədli - "Vətəndaş Maarifləndirilməsi" İctimai Birliyinin sədri
Nərmin Kərimova - "Göyərçin" Təhsilin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin sədri
Əfsələddin Ağalarov - "Gəncliyin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım" İctimai Birliyinin sədri
Yadigar Məmmədli - "Azərbaycan Demokratik Jurnalistlər Liqası" İctimai Birliyinin sədri
Tünzalə Abduləlimova - "Vətən Naminə" Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin sədri
Ceyran Həsənova - "Şəhid Analarına Dəstək" İctimai Birliyinin sədri
Vüqar Qədirov - "Qayıdış və Dirçəliş Naminə Gənclər Təşkilatı" İctimai Birliyinin sədri
Kəramət İsmayılov - "İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi" İctimai Birliyinin sədri
Fikrət Yusifov - "Ekonomiks" Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri
İlqar Hüseynli - "Sosial-strateji tədqiqatlar və analitik araşdırmalar" İctimai Birliyinin sədri
Cəmilə İsbəndiyarova - "Zəka İşığında" Milli Dəyərlərin Təbliğinə Yardım İctimai Birliyinin sədri".

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#QHT
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 14:16 (UTC+04), Политика 34
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 14:11 (UTC+04), Политика 166
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 14:07 (UTC+04), Политика 193
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 14:02 (UTC+04), Политика 234
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 13:58 (UTC+04), Экономика 248
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 217
Президент Ильхам Алиев принял представителя Контртеррористического управления ООН 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 1 394
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 294
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 13:43 (UTC+04), Политика 301
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 1 617
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 310
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 13:31 (UTC+04), Политика 345
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 2 059
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 1 314
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:11 (UTC+04), Общество 365
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 347
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 12:55 (UTC+04), Культура 374
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 3 469
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 12:31 (UTC+04), Спорт 341
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 3 634
США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе 11:50 (UTC+04), В мире 459
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО 11:32 (UTC+04), Экономика 463
Ağac kəsən şəxs işdən azad edilib 11:32 (UTC+04), Azərbaycanca 487
Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО 11:25 (UTC+04), Общество 703
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии 11:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 561
В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра 11:22 (UTC+04), Общество 663
Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Политика 5 299
Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея 11:11 (UTC+04), Общество 1 258
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО 11:04 (UTC+04), В мире 501
Yollarda yeni zolaq? - Təhlükəsizlik zolağından kimlər istifadə edə bilər? - RƏSMİ 10:51 (UTC+04), Azərbaycanca 537
ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 10:48 (UTC+04), Экономика 507
Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане 10:36 (UTC+04), Спорт 447
Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R) 10:25 (UTC+04), Экономика 526
Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов 10:23 (UTC+04), Общество 461
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
На этой улице ограничено движение транспорта 10:02 (UTC+04), Общество 510
В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм 09:58 (UTC+04), В мире 536
Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az 09:50 (UTC+04), Политика 5 797
11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО 09:39 (UTC+04), Общество 767
Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 540
В двух районах Баку не будет света 09:31 (UTC+04), Общество 634
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера 09:22 (UTC+04), Спорт 552
США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ 09:17 (UTC+04), В мире 585
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Биткоин упал в цене 08:50 (UTC+04), Экономика 594
В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО 08:31 (UTC+04), В мире 678
Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), Общество 662
Социальный кризис и политический тупик: что на самом деле происходит во Франции? - РАСКЛАД от Намика Алиева 08:00 (UTC+04), В мире 7 041
В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), Общество 581
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Британии задержали более 1,5 тыс. авиарейсов 07:19 (UTC+04), Туризм 522
Названа причина иметь два смартфона 07:07 (UTC+04), Наука и технологии 589
День обещает быть насыщен открытиями - гороскоп на 26 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 910
Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна 04:58 (UTC+04), Медицина 587
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), Спорт 679
США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины 02:31 (UTC+04), В мире 782
Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 867
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна 00:38 (UTC+04), В мире 857
Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 811
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 748
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 680
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 891
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 789
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 852
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 865
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 7 417
Qızıl aldı, ziyana düşdü - VİDEO 25 октября 22:35 (UTC+04), Azərbaycanca 777
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 975
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 869
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 016
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 860
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 878
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 881
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 922
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 6 083
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 1 003
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 956
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 4 887
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 1 087
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 783
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 984
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 25 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 798
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 18:38 (UTC+04), В мире 1 027
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 25 октября 18:17 (UTC+04), Это интересно 732
Раскрыты тормозящие Windows настройки 25 октября 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 764
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 25 октября 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 004
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 25 октября 17:44 (UTC+04), Спорт 5 762
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 25 октября 17:29 (UTC+04), Спорт 775
Землетрясение в Китае 25 октября 17:14 (UTC+04), В мире 981
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 25 октября 17:00 (UTC+04), В мире 922
В США запускают необычные рейсы 25 октября 16:46 (UTC+04), Туризм 691
Xalidə Gözəl vəfat etdi 25 октября 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 945
К сведению водителей - Завтра... 25 октября 16:29 (UTC+04), Общество 980
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 16:14 (UTC+04), Культура 693
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 25 октября 16:00 (UTC+04), Спорт 646
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 25 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 913
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 25 октября 15:46 (UTC+04), Это интересно 708
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 25 октября 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 607
Названа причина появления «мусора» в Windows 25 октября 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 717
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 25 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 951
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 25 октября 15:13 (UTC+04), Общество 5 733
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 25 октября 15:05 (UTC+04), В мире 7 129
К сведению отправляющихся на Бали 25 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 020
Иран готовит покушения на американских дипломатов 25 октября 14:41 (UTC+04), В мире 6 914
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 25 октября 14:33 (UTC+04), Культура 744
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 25 октября 14:21 (UTC+04), В мире 980
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 25 октября 14:15 (UTC+04), Спорт 6 065
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 25 октября 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 880
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 25 октября 14:04 (UTC+04), В мире 988
Смертельное ДТП в Товузе 25 октября 13:46 (UTC+04), Общество 703
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 25 октября 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 948
В Италии задержали сотни человек во время протестов 25 октября 13:32 (UTC+04), В мире 964
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 25 октября 13:20 (UTC+04), Общество 3 309
Один вид смартфонов станет популярным 25 октября 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 691
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 13:00 (UTC+04), В мире 982
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - ФОТО 25 октября 12:46 (UTC+04), Общество 7 805
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 25 октября 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 1 172
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 25 октября 12:32 (UTC+04), Культура 673
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 25 октября 12:18 (UTC+04), Общество 742
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 25 октября 12:09 (UTC+04), В мире 961
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 25 октября 12:00 (UTC+04), Общество 804
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 25 октября 11:49 (UTC+04), Спорт 673
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 25 октября 11:37 (UTC+04), В мире 1 023
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 25 октября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 259
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 25 октября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 967
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 25 октября 11:17 (UTC+04), В мире 1 014
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 11:06 (UTC+04), Спорт 4 838
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 25 октября 10:53 (UTC+04), В мире 1 045
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 25 октября 10:42 (UTC+04), Культура 1 705
Маск заявил о кровожадности европейцев 25 октября 10:28 (UTC+04), В мире 1 020
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 25 октября 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 973
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 25 октября 10:17 (UTC+04), Спорт 692
В Болгарии выбирают президента 25 октября 10:12 (UTC+04), В мире 965
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 25 октября 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 624
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 25 октября 10:02 (UTC+04), В мире 1 108
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 25 октября 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 995
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 25 октября 09:50 (UTC+04), Экономика 7 392
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 25 октября 09:39 (UTC+04), В мире 1 067
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 25 октября 09:27 (UTC+04), В мире 6 499
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 25 октября 09:14 (UTC+04), Спорт 670
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 25 октября 09:01 (UTC+04), В мире 1 058
Названы первые признаки проблем с легкими 25 октября 08:55 (UTC+04), Медицина 716
Названы способы продлить жизнь ноутбука 25 октября 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 691
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 25 октября 08:15 (UTC+04), Общество 959
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 25 октября 08:00 (UTC+04), Экономика 6 179
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 25 октября 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 25 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 944
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 06:28 (UTC+04), Общество 791
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 25 октября 04:22 (UTC+04), В мире 1 219
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 25 октября 03:10 (UTC+04), Общество 776
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 25 октября 02:20 (UTC+04), Это интересно 972
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 25 октября 01:40 (UTC+04), Общество 972
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 25 октября 01:33 (UTC+04), Общество 6 847
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 25 октября 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 793
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 25 октября 00:59 (UTC+04), Спорт 811
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 25 октября 00:35 (UTC+04), Спорт 8 348
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 25 октября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 257
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 954
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 25 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 824
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 350
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 768
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 796
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 946
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 845
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 6 338
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 6 146
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 954
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 210
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 806
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 1 195
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 732
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 28 982
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 959
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 935
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 339
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 4 492
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 1 370
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 878
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 4 172
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 385
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 494
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 1 437
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 986
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 1 333
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 952
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 1 309
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 871
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 837
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 334
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 830
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 427
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 588
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 607
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 1 374
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 790
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 9 001
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 338
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 1 451
Еще новости