Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу

Одной из главных целей Всемирного форума по межкультурному диалогу является укрепление межсекторального партнерства.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в понедельник заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который пройдет 27-29 октября, передает Day.Az.

"Первый форум был проведен в 2011 году. За прошедший период масштабы форума и круг его участников расширились. Эта платформа объединила правительства, международные и неправительственные организации, представителей СМИ, молодежь и религиозных лидеров", - отметил он.

Фарид Джафаров сообщил, что в этом году форум посвящен теме "Строительство мостов в разделенном мире".

"Тема определена с учетом сохраняющегося неравенства и противостояний между странами и различными группами общества. Цель состоит в том, чтобы объединить представителей различных слоев общества, правительств и международных организаций для обсуждения общих вопросов", - добавил он.

Замминистра отметил, что официальное открытие форума состоится 27 октября, однако мероприятия в его рамках начинаются уже сейчас.

"Первоначальной целью "Бакинского процесса" было объединение министров культуры стран Востока и Европы в Баку для проведения консультаций по вопросам культуры", - сказал он.

Фарид Джафаров также заявил, что Азербайджан готов поделиться с международным сообществом опытом восстановления культурного наследия на освобожденных территориях.

По его словам, Азербайджан, прошедший через конфликт и восстанавливающий разрушенное культурное наследие на освобожденных территориях, намерен представить свой опыт международным партнерам.

"Одна из панелей форума будет посвящена опыту Азербайджана в сфере восстановления материального и нематериального культурного наследия в пострадавших от конфликта регионах. Мы хотим поделиться этим опытом с миром. Мы хотим, чтобы наши международные партнеры также поддержали этот подход, чтобы другие регионы, пострадавшие от конфликта или вышедшие из него, также могли этим воспользоваться", - подчеркнул Фарид Джафаров.

Он отметил, что для форума определены шесть целей, одной из важнейших среди которых является укрепление межсекторального партнерства.

"Иногда мы видим, что межсекторальное партнерство между различными слоями общества и лицами, принимающими решения, недостаточно. Расширение возможностей будущих поколений также является одной из целей форума", - добавил заместитель министра.