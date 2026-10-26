В Баку проходит конференция об общем историческом наследии Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

В Баку проходит международная научная конференция на тему "Узбекистан и Азербайджан: общее историческое наследие, исламская цивилизация и современное научное сотрудничество".

Как сообщает корреспондент Trend с места события, в мероприятии принимают участие государственные и дипломатические представители Азербайджана и Узбекистана, религиозные деятели, ученые, исследователи и эксперты в сфере культуры, передает Day.Az.

В рамках конференции представляются деятельность Центра исламской цивилизации, основные направления его научно-исследовательской работы и возможности международного сотрудничества.

Центр исламской цивилизации создан по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Деятельность Центра направлена на изучение научного и духовного наследия великих предков, демонстрацию вклада исламской цивилизации в развитие мировой науки и культуры, а также сохранение этого наследия для будущих поколений.

Конференция призвана способствовать укреплению научных и культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, развитию совместных исследований и расширению сотрудничества в области изучения общего исторического наследия и исламской цивилизации.

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