Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией

Обязательства и лидерство, демонстрируемые Азербайджанской Республикой в мирном процессе с Арменией, оцениваются очень высоко.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Королевства Нидерландов Том Берендсен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает Day.Az.

Он отметил, что Нидерланды применяют сбалансированный подход к достижению устойчивого мира и безопасности в регионе, что является решающим и полезным для всех.

"Нидерланды оказывают поддержку в сфере разминирования в отдельных частях мира. Уверен, что наши команды также рассмотрят возможности оказания помощи Азербайджану", - заявил министр.