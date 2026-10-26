30 октября в Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" посвященная шестой годовщине Победы в Отечественной войне.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, выставка, организованная совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанским национальным музеем ковра и Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств, представит тему боевого коня в историческом, культурном и философском аспектах.

Отметим, что первая выставка в рамках этого направления, посвященная теме боевого оружия, состоялась в 2025 году и прошла успешно.

В экспозицию войдут более 50 произведений современных азербайджанских и турецких художников и скульпторов - образцы живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Источником вдохновения произведений послужили наскальные изображения Гобустана и Гямигаи, наши каменные летописи, искусство миниатюры и традиции монументальной живописи. Также, в данных произведениях найдут отражение славные страницы истории Азербайджана и выдающиеся исторические личности.

Основной целью проекта является представление образа боевого коня, занимающего особое место в исторической памяти и культурном наследии азербайджанского народа, в новых художественных интерпретациях. На выставке конь будет представлен не только как средство ведения войны, но и как верный спутник человека, проводник на жизненном пути и спаситель, хранитель памяти предков.

В рамках выставки будут представлены образцы исторического оружия XVII-XXI веков и их реплики из частных коллекций коллекционеров Юсифа Багирзаде и Ильгара Гасанализаде. Среди экспонатов - оружие принца Аббаса Мирзы Каджара, шаха Аббас II, правителя одной из провинций государства Сефевидов и шекинских ханов. Также будут представлены изготовленные традиционными методами реплики оружия, связанного с султаном Узун Гасаном и шахом Исмаилом Хатаи, а также меча Зульфикар и шашки. Еще одним примечательным экспонатом выставки станет сундук традиционной формы, украшенный сюжетными изображениями на тему боевого коня.

Красочно оформленный каталог выставки подготовлен турецким партнером проекта - издательством "Thereplika".

Выставка продлится до 15 ноября.