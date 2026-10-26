https://news.day.az/world/1869696.html Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением Октай Сарал, ушедший в отставку с поста главного советника Президента Турции, выступил с первым заявлением в связи с этим решением. Как сообщает Day.Az, соответствующую публикацию Сарал разместил на своей странице в соцсети X.

Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением

В мире, 26 октября 2026 15:15 (UTC +04:00) 375
Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением

Октай Сарал, ушедший в отставку с поста главного советника Президента Турции, выступил с первым заявлением в связи с этим решением.

Как сообщает Day.Az, соответствующую публикацию Сарал разместил на своей странице в соцсети X.

Он сообщил, что подал в отставку с должности главного советника, которую с 2016 года исполнял с большой честью и ответственностью.

"Должности приходят и уходят, титулы меняются. Главное - не то, какую должность занимает человек, а ценности, которых он придерживается. Главное - не должности, а цель, к которой мы стремимся годами в одном направлении, и борьба, которую ведем плечом к плечу с господином Президентом", - отметил Сарал.

Он подчеркнул, что это решение не означает отступления от ценностей, в которые он верит, и от решимости служить народу.

"Как вчера, так и сегодня и завтра я буду продолжать путь рядом с господином Президентом с той же верой и решимостью", - добавил Сарал.

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