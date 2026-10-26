Восстановление доверия и примирение - ключевые этапы постконфликтного периода - Хикмет Гаджиев

Восстановление доверия и примирение между народами - одни из вопросов, которым следует уделять первоочередное внимание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии Бакинской платформы культурного и медиа-диалога на тему "Язык мира и борьба с дезинформацией".

Помощник Президента отметил, что восстановление доверия и примирение являются одними из наиболее важных и сложных этапов любого постконфликтного периода.

По его словам, изучается также опыт других постконфликтных периодов.

"К примеру, мы изучаем и другие постконфликтные периоды. Посмотрим на ситуацию на Балканах. В начале 90-х годов все конфликты были урегулированы, однако между странами региона до сих пор существует недоверие", - сказал он.

Г. Гаджиев подчеркнул, что в контексте армяно-азербайджанских отношений необходимо честно подходить к прошлому. "Мы не стираем это прошлое, мы смотрим в будущее с миром", - добавил он.