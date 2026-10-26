Масштабные учения НАТО в Латвии

Многонациональная бригада НАТО в Латвии приступила к масштабным военным учениям на востоке страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на LSM, учения под названием Resolute Reforger 2026 пройдут с 26 октября по 8 ноября.

В них принимают участие около 3 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц военной техники многонациональной бригады НАТО в Латвии.

В ходе учений подразделения бригады НАТО отработают задачи по развёртыванию сил, снабжению, управлению и связи, а также усовершенствуют взаимодействие с Вооружёнными силами Латвии.

Основная цель учений - проверить возможности бригады по развёртыванию подразделений на больших расстояниях, обеспечению их снабжения и координации действий.