Азербайджан и Нидерланды рассмотрели новые направления партнерства - ФОТО

Обсуждены вопросы укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей, поощрения взаимных инвестиций и развития сотрудничества в различных сферах между Азербайджаном и Нидерландами.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана по итогам встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся с визитом в стране министром иностранных дел Нидерландов Томом Берендсеном.

На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах, в области управления водными ресурсами, судостроения, инноваций и в гуманитарной сфере.

Д. Байрамов, напомнив, что в 2027 году будет отмечаться 35-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Нидерландами, подчеркнул наличие взаимной заинтересованности в укреплении существующих связей и развитии сотрудничества по новым направлениям.

Была отмечена значимость контактов на высоком уровне и регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Также была подчеркнута важность активизации усилий по расширению межпарламентского сотрудничества и совершенствованию договорно-правовой базы. На встрече было особо отмечено принятие Дорожной карты по развитию азербайджано-нидерландских отношений на 2026-2028 годы. Была доведена до внимания значимость документа с точки зрения углубления политического диалога и расширения практического сотрудничества в различных сферах.

Стороны также обсудили вопросы поощрения взаимных инвестиций, эффективного использования возможностей новосозданной азербайджано-нидерландской торговой палаты, расширения связей между деловыми кругами и реализации совместных проектов. Была предоставлена информация о растущей роли Азербайджана в рамках Среднего коридора, а также о возможностях, создаваемых Бакинским международным морским торговым портом и свободной экономической зоной Алят.

Была отмечена важность расширения образовательного, академического и научного сотрудничества, развития связей между высшими учебными заведениями, организации обучающих программ, а также реализации совместных инициатив в культурно-гуманитарной сфере.

Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджана и Нидерландов в рамках международных организаций, и по другим вопросам, стоящим на региональной и международной повестке дня. В ходе обсуждений региональной ситуации Д. Байрамов проинформировал коллегу о ситуации на Южном Кавказе, шагах, предпринимаемых в направлении нормализации азербайджано-армянских отношений, и о мирном процессе. Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул важность устранения из Конституции Армении положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, для подписания парафированного мирного соглашения.

Наряду с этим, была предоставлена информация о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. Была затронута также гуманитарная проблема, вызванная минной угрозой. Отмечена важность устранения продолжающейся угрозы мин для жизни людей.

На встрече также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.