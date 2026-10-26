https://news.day.az/azerinews/1869770.html “Barselona”nın sabiq futbolçusu Samuel Etoo Bakıya gəlib Kamerun Futbol Federasiyasının prezidenti Samuel Etoo Bakıya gəlib. Bu barədə AZƏRTAC-a AFFA-dan məlumat verilib. Kamerun millisinin və "Barselona"nın sabiq futbolçusu Bakıda təşkil edilən U-15 dünya çempionatı və fevstivalı ilə bağlı Azərbaycana səfər edib.
“Barselona”nın sabiq futbolçusu Samuel Etoo Bakıya gəlib
Kamerun Futbol Federasiyasının prezidenti Samuel Etoo Bakıya gəlib.
Bu barədə AZƏRTAC-a AFFA-dan məlumat verilib.
Kamerun millisinin və "Barselona"nın sabiq futbolçusu Bakıda təşkil edilən U-15 dünya çempionatı və fevstivalı ilə bağlı Azərbaycana səfər edib.
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